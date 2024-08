Di chúc của Bác Hồ: Sự kết tinh tư tưởng và đạo đức của một nhân cách lớn

Tổng biên tập báo Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares. (Ảnh: Đào Diệu Hương/Vietnam+)

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Buenos Aires nhân dịp kỷ niệm 55 thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024) và 55 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2024), Tổng biên tập báo Resumen Latinoamericano, Carlos Aznares khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến sỹ lỗi lạc của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế, là người đã gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới thời đại.

Ông nhấn mạnh Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự kết tinh tư tưởng và đạo đức của một nhân cách lớn.

Theo nhà báo Carlos Aznares, trên cơ sở nhận thức cách mạng Việt Nam là một bộ phận, có quan hệ mật thiết với cách mạng vô sản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc trên thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương thực hiện đoàn kết quốc tế sâu sắc trên nguyên tắc bình đẳng dân tộc và hợp tác cùng có lợi.

Ông Carlos Aznares đề cao việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành lại quyền độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam. Trên cơ sở kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống dân tộc, tiếp thu các tư tưởng tiến bộ về quyền độc lập, tự do của dân tộc trên thế giới, Người đã xây dựng nên hệ thống quan điểm về quyền độc lập, tự do của dân tộc phản ánh quy luật tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Ông tiếc nuối Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời 6 năm trước khi giấc mơ thống nhất đất nước của Người trở thành hiện thực. Trong Di chúc, Người luôn bày tỏ niềm tin sắt đá vào sức mạnh và quyết tâm to lớn của quần chúng nhân dân trong việc giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giành độc lập và toàn vẹn lãnh thổ.

Nhà báo Carlos Aznares nêu bật Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành hiện thực khi Hiệp định Hòa bình Paris được ký kết vào tháng 1/1973 và sau đó là Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Dân tộc Việt Nam đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông cho rằng trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đoàn kết quốc tế vẫn còn nguyên tính thời sự, tính khoa học và thực tiễn, bởi đó chính là sự đúc kết, trải nghiệm từ chính cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Chủ tịch Hồ Chí Minh làm việc tại Việt Bắc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. (Ảnh: TTXVN)

Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như các nhà lãnh đạo cách mạng đương thời khác, đoàn kết luôn là vấn đề vô cùng quan trọng. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn nỗ lực vận động các đảng anh em tán thành và ủng hộ tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả.

Nhà báo Carlos Aznares khẳng định những xung đột ngày càng gia tăng trên thế giới hiện nay phản ánh rõ cần sự cần thiết trở về với tư tưởng Hồ Chí Minh.

Ông nhấn mạnh cần nghiên cứu kỹ và thấm nhuần Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đây là kim chỉ nam định hướng tư tưởng giải phóng dân tộc trên cơ sở huy động và tập hợp sức mạnh đoàn kết quốc tế của những người cách mạng./.

Vấn đề xây dựng Đảng trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Vượt qua ngôn ngữ, hình thức của một bản Di chúc thông thường, những vấn đề viết về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc đã đạt đến tầm lý luận sâu sắc.