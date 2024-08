Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Kim chỉ nam cho lực lượng Công an Nhân dân

Những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bản Di chúc thiêng liêng đã trở thành kim chỉ nam, định hướng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Công an huyện Na Hang (Tuyên Quang) giúp đỡ người dân thôn Khau Phiêng khắc phục hậu quả do mưa lũ. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta một di sản vô cùng quý giá - bản Di chúc lịch sử, một văn kiện ở tầm cương lĩnh về sự lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, định hướng cho tương lai phát triển của dân tộc.

Trong thư gửi Hội thảo khoa học quốc gia “55 năm Công an Nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh," Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định: “Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu là vị lãnh tụ thiên tài của Đảng ta và dân tộc ta. Là người sáng lập và rèn luyện lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam, Người đã dành rất nhiều tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho lực lượng Công an Nhân dân. Cùng với Sáu điều dạy về “Tư cách người Công an cách mệnh," những lời căn dặn của Người trong bản Di chúc thiêng liêng đã trở thành kim chỉ nam, định hướng cho sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân."

Định hướng cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân

Trong tham luận gửi Hội thảo khoa học quốc gia "55 năm Công an Nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh," Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh đã soi rọi, dẫn đường cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân lập nhiều chiến công, thành tích, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chỉ với hơn 1.000 từ, Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã truyền cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng Công an Nhân dân ý chí và quyết tâm sắt đá, niềm tin mãnh liệt vào sức mạnh của dân tộc Việt Nam, sức mạnh của chính nghĩa và chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do," đưa cả dân tộc giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo khoa học quốc gia 55 năm Công an nhân dân thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Đại Nghĩa/TTXVN)

Quán triệt sâu sắc và thực hiện Di chúc của Người, lực lượng Công an Nhân dân được tiếp thêm động lực và sức mạnh to lớn, không quản ngại khó khăn, gian khổ, tận tụy trong công tác, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng hy sinh bảo vệ Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ công cuộc đổi mới, giữ gìn an ninh, trật tự, đánh thắng mọi âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong những năm gần đây, thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bám sát và triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Nhân dân có nhiều đổi mới mang tính bước ngoặt, đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

55 năm thực hiện Di chúc của Bác đã để lại những bài học vô cùng quý báu trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự. Đó là bài học về tăng cường và bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân; bài học về hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mọi chủ trương, biện pháp công tác an ninh, trật tự đều phải xuất phát từ nguyện vọng, bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân; bài học về không ngừng củng cố đoàn kết, đoàn kết trong các cấp ủy đảng, trong toàn lực lượng Công an Nhân dân, đoàn kết giữa lực lượng Công an Nhân dân với lực lượng Quân đội Nhân dân, với các cơ quan, ban, ngành hữu quan, tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng vì hòa bình, ổn định và cùng phát triển; bài học về chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Công an Nhân dân vừa “hồng," vừa “chuyên," gắn bó mật thiết với nhân dân, trọng dân, lễ phép với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lấy niềm vui của nhân dân là niềm vui, lẽ sống của mình.

Công an huyện Mường Nhé (Điện Biên) thăm hỏi chị Giàng Thị Xua (nạn nhân mua bán người) ở bản Co Lót. (Ảnh: Nhật Anh/TTXVN)

Hiện nay, toàn lực lượng Công an Nhân dân đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII trong bối cảnh các yếu tố bên trong, bên ngoài, an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống diễn biến phức tạp, gia tăng thách thức, áp lực đối với công tác bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân.

Do vậy, lực lượng công an luôn phải thấm nhuần sâu sắc những di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang; kiên quyết, kiên trì thực hiện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến," “tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo chức năng, nhiệm vụ; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên Công an Nhân dân; xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Học tập, làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người, lực lượng Công an Nhân dân luôn kiên định và trung thành với sự nghiệp, lý tưởng cách mạng của Người, đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, không nề gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kế tục xuất sắc sự nghiệp cách mạng mà Người đã trọn đời cống hiến, hy sinh. Toàn lực lượng Công an Nhân dân nguyện hết lòng, hết sức thực hiện di huấn của Người, phấn đấu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị định hướng to lớn đối với công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới, như Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định: “Xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030, xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo, vùng trời; giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước."

Vận dụng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong bối cảnh mới cần đổi mới công tác đào tạo trong lực lượng Công an Nhân dân trên 3 nội dung gồm: Phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn. Về phẩm chất chính trị, cần tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và nhân dân, “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”; tuyệt đối kiên định mục tiêu, lý tưởng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

Chú trọng thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, tác phong, lối sống của cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân trong toàn lực lượng thông qua tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả; quan tâm đầu tư đào tạo đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân trẻ tuổi ngang tầm nhiệm vụ, từng bước tiệm cận với tiêu chuẩn khu vực và quốc tế, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Công an tỉnh Sơn La tuyên truyền pháp luật về ma túy và phòng chống buôn bán người cho học sinh thông qua đồ họa. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Cùng với đó, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đặc biệt trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua tham dự các hội nghị, hội thảo quốc tế, chương trình đào tạo ở nước ngoài…; tranh thủ các đối tác quốc tế có nguồn lực lớn giúp trang bị một số trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác công an để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân cần thấm nhuần yêu cầu mới và cao hơn của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong bối cảnh mới, từ đó, có tinh thần hội nhập, có ý thức tự học, trang bị thêm kiến thức về nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, quan hệ quốc tế, luật pháp quốc tế, văn hóa nước ngoài...

Cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân chủ động nắm bắt, xử lý tác động, cám dỗ và quan trọng nhất, cần có bản lĩnh chính trị, ý thức vượt qua những tác động, cám dỗ bởi những danh lợi tầm thường, không lợi dụng cương vị công tác của mình để làm phương hại đến lợi ích chung, lợi ích của Đảng, Nhà nước, quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các tổ chức và nhân dân./.

