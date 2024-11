Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tối 15/11, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024” tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu tại Chương trình.

Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, một số Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các điển hình tiêu biểu trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đây là năm thứ 6 Chương trình “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng” được tổ chức. Điểm khác biệt của Chương trình năm 2024 so với các chương trình những năm trước, đây là chuyến hành trình đầy tự hào, xúc động với các chương trình “giao lưu điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ở 3 khu vực.

Phía Bắc tổ chức ở Thái Nguyên với chủ đề “Kiên định vững vàng," miền Trung-Tây Nguyên ở Nha Trang (Khánh Hòa) với chủ đề “Căng buồm sáng tạo," khu vực phía Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Khát vọng tiên phong” để đến với Chương trình tôn vinh điển hình toàn quốc với chủ đề “Đổi mới và phát triển."

Chương trình diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng đến Đại hội XIV của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, và là dịp tổng kết, đánh giá 40 năm công cuộc Đổi mới, đã tạo ra những thành tựu to lớn, toàn diện, giúp Việt Nam tích lũy thế và lực cho sự phát triển bứt phá trong giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại Chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh gần 95 năm qua, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng với chủ nghĩa Marx-Lenin đã trở thành ngọn đuốc soi đường, đưa cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng vượt mọi thác ghềnh, giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên nhiều kỳ tích.

Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, khai sinh Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - Nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu," giải phóng hoàn toàn miền Bắc; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thống nhất non sông, Bắc Nam liền một dải; thắng lợi của công cuộc đổi mới sau 40 năm triển khai thực hiện đã đưa đất nước ta, dân tộc ta “sánh vai với các cường quốc năm châu," xây dựng xã hội Xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Tổng Bí thư xúc động chia sẻ, có rất nhiều câu chuyện sâu sắc, những điển hình tiêu biểu của phong trào học và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, bình dị mà cao quý. Nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả, giàu tính nhân văn, có sức lôi cuốn và truyền cảm hứng đến cộng đồng xã hội.

Tuy tuổi đời, nghề nghiệp, cương vị khác nhau, ở nhiều hoàn cảnh, lĩnh vực khác nhau, song các điển hình tiên tiến đều là những tấm gương sáng về tinh thần kiên định, tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình trong lao động, học tập, xây dựng đất nước.

Đây là những thắng lợi, những kết quả giản dị giữa đời thường nhưng mang ý nghĩa xã hội to lớn; đây là những bông hoa ngát hương trong rừng hoa “ngàn việc tốt;” là những tấm gương tiếp nối tấm gương về học tập, làm theo Bác, góp phần tiếp nối những trang sử vẻ vang trong thời đại Hồ Chí Minh.

Đại biểu dự chương trình. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương các tập thể, cá nhân, các mô hình điển hình tiêu biểu được tôn vinh trong Chương trình và những người hàng ngày, hàng giờ đang ra sức thực hành lời Bác dạy: “Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nước (lợi cho nước tức là lợi cho mình), dù là việc nhỏ, thì một năm ta làm được 365 việc. Nhiều lợi nhỏ cộng thành lợi to."

Tổng Bí thư bày tỏ, mãi mãi biết ơn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - vị lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Người chiến sỹ cộng sản quốc tế mẫu mực, Danh nhân văn hóa kiệt xuất, Người hiện thân của tinh hoa trí tuệ và khí phách Việt Nam; chúng ta càng thấy rõ yêu cầu cấp thiết không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở tầm cao mới, tạo sức bật mạnh mẽ đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ước vọng của toàn dân tộc.

Tổng Bí thư đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, trước hết là người đứng đầu cần phát huy kết quả đã đạt được, có kế hoạch, giải pháp cụ thể, gương mẫu, đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu văn hóa tự thân của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Ban Tuyên giáo Trung ương phát huy cao độ vai trò tham mưu, điều phối và tổ chức thực hiện, đưa việc học tập, làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên hằng ngày, gắn với phong trào thi đua thực hiện Di chúc của Bác, thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến rõ rệt trong giải quyết các công việc cụ thể, thiết thực, thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế-văn hóa-xã hội phát triển, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho nhân dân, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Biểu trưng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giấy chứng nhận tôn vinh các điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư yêu cầu học tập, làm theo Bác để xây dựng Đảng ta thật sự “là đạo đức, là văn minh," mỗi đảng viên thật sự là “người đày tớ trung thành của nhân dân;” để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng luôn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; ý chí sắt đá “không có gì quý hơn độc lập tự do;” không ngừng củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, kết hợp với sức mạnh thời đại, thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước; dù có khó khăn đến đâu, nhất định chúng ta cũng phải xây dựng bằng được nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh.

Mỗi điển hình được tôn vinh tiếp tục cống hiến, nêu gương với những kết quả mới, thành công mới, không ngừng lan tỏa, truyền cảm hứng, lôi cuốn các tầng lớp nhân dân thi đua học và làm theo Bác để “mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp, cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp," góp phần xây dựng con người xã hội chủ nghĩa, tạo nền tảng xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư nêu rõ năm 2025 diễn ra nhiều sự kiện lịch sử trọng đại, 95 năm lịch sử quang vinh của Đảng, 80 năm ngày độc lập và 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; cũng là năm đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV; là thời điểm sau 40 năm đổi mới, với những thành tựu vĩ đại đạt được, với thế và lực đã tích luỹ, với thời cơ vận hội mới, chúng ta đang đứng trước cánh cửa lịch sử để vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tổng Bí thư tin tưởng, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng cùng với niềm tự hào về Dân tộc anh hùng, về Đảng quang vinh, về Bác Hồ vĩ đại, sự lan tỏa gương điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Bác sẽ rộng lớn hơn, sâu sắc hơn; chúng ta sẽ phát huy khí phách, tâm hồn, hào khí Việt Nam; phát huy tinh thần tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, để Hành trình khát vọng sớm tới đích vinh quang.

Với 3 chương: “Những cánh chim đầu đàn," “Sát cánh bay xa” và “Khát vọng vươn mình," chương trình giao lưu, nghệ thuật chính luận đặc biệt “Hồ Chí Minh - Hành trình khát vọng 2024” có nội dung sâu sắc, cách thể hiện sáng tạo, ấn tượng, tạo bất ngờ, có sức lan tỏa mạnh mẽ thông qua các phóng sự thực tế theo chân Bác và những câu chuyện về các điển hình được kể bằng các phóng sự, các tiết mục nghệ thuật công phu, các cuộc giao lưu, gặp gỡ giữa điển hình với các nhân chứng lịch sử, chuyên gia, những nhân vật nổi tiếng có uy tín và sức ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng xã hội. Từ đó, tiếp tục lan tỏa giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách, cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời tôn vinh các điển hình tiêu biểu trong thực hành tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại Chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao tặng Giấy chứng nhận và Biểu trưng tôn vinh 25 điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đó là những cán bộ, đảng viên, các chiến sỹ, bác sỹ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân, nông dân, những tập thể điển hình, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chính thức đưa vào hoạt động cơ sở dữ liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

