Diễn biến thời tiết trong Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 trên cả nước

Do ảnh hưởng không khí lạnh, Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ; gió Đông Bắc cấp 3; trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 14-16 độ C.