Điện Biên: Xuân Ất Tỵ 2025 an vui tại nơi rốn lũ Mường Pồn

Trở lại vùng rốn lũ xã Mường Pồn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, khi Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đang cận kề, trên khắp các bản làng, người dân đang hối hả tất bật trang trí cho những ngôi nhà mới vừa hoàn thành.

Trước thềm Xuân, được sống trong những căn nhà mới như thắp lên ngọn lửa của niềm tin, thêm động lực để người dân nơi đây tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, hướng về một tương lai tươi sáng hơn.

Xuân đến sớm trong những ngôi nhà mới

Trận lũ quét xảy ra sáng 25/7/2024, tại xã Mường Pồn đã khiến 4 người chết, 3 người mất tích và 7 người bị thương; hơn 100 gia đình bị thiệt hại nhà ở, ruộng vườn, tổng thiệt hại về tài sản lên đến 175 tỷ đồng. Trước tình hình đó, một trong những ưu tiên hàng đầu là bố trí tái định cư cho các hộ dân mất nhà hoặc nằm trong vùng nguy hiểm.

Ngay sau khi rà soát các hộ dân thuộc đối tượng cần sớm sắp xếp ổn định, địa phương đã cấp kinh phí, bố trí quỹ đất để xây dựng nhà cho các hộ dân bị thiệt hại. Đặc biệt là sự giúp đỡ của hai Bộ Công an, Quốc phòng hỗ trợ người dân xã Mường Pồn xây dựng 91 căn nhà, với số tiền 50 triệu đồng/căn. Trước thềm xuân Ất Tỵ 2025, nhiều hộ dân vùng lũ Mường Pồn hân hoan khi được bàn giao những ngôi nhà mới kiên cố, an toàn.

Bản Lĩnh - một trong 5 điểm bản tái định cư được chính quyền địa phương bố trí quỹ đất để xây dựng nhà cho 10 hộ dân bị thiệt hại sau lũ, do Bộ Công an hỗ trợ. Đây cũng là điểm hoàn thành việc xây nhà sớm nhất để bàn giao nhà cho người dân để sớm ổn định cuộc sống. Tất bật trang trí ngôi nhà mới để chuẩn bị đón Tết, gia đình bà Đường Thị Dinh, một trong 10 hộ dân được Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở bản Lĩnh, xã Mường Pồn ai nấy đều vui mừng, phấn khởi.

Bà Đường Thị Dinh cho biết trận lũ quét vào sáng 25/7/2024, vừa qua khiến gia đình bà lâm vào cảnh “trắng tay.” Mất mát về cả vật chất lẫn tinh thần khiến cuộc sống những ngày qua của gia đình bà vô cùng vất vả. Được Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương hỗ trợ, gia đình bà đã có căn nhà mới rộng hơn 80m2, khang trang, sạch đẹp đủ để cả 5 thành viên trong gia đình thoải mái sinh hoạt.

Bà Đường Thị Dinh (trái) một trong 10 hộ dân được Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đang gói bánh chưng để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, năm nay gia đình bà đã chọn mua cành đào đẹp nhất về trang hoàng cho ngôi nhà mới. “Gạo nếp đã có, bánh chưng đã gói, đây sẽ là một cái Tết ấm áp và đủ đầy nhất đối với gia đình tôi trong ngôi nhà mới,” bà Dinh chia sẻ.

Bộ Quốc phòng hỗ trợ 35 ngôi nhà bàn giao cho các gia đình; trong đó, có 17 ngôi nhà của bà con ở điểm dân cư Huổi Ké, 18 ngôi nhà của bà con ở điểm bản Tin Tốc 2 và bản Mường Pồn với số tiền 50 triệu đồng/nhà.

Niềm vui ngập tràn của những ngày đầu tiên sống trong căn nhà mới là tâm trạng chung của 17 hộ dân tại điểm dân cư Huổi Ké, xã Mường Pồn. Cầm trên tay lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ để trang trí cho ngôi nhà mới, anh Giàng A Đông một trong số 17 hộ dân được nhận ngôi nhà mới ở điểm dân cư Huổi Ké chia sẻ: Trận lũ quét xảy đã cuốn mất ngôi nhà của anh.

Sau những ngày tháng ngóng chờ, giờ đây gia đình anh đã được dọn đến ngôi nhà mới xây khang trang. Anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như lực lượng vũ trang đã ngày đêm giúp bà con xây dựng nhà mới. Được đón Tết trong ngôi nhà mới với niềm vui mới sẽ là động lực để người dân vùng lũ Mường Pồn vươn lên trong cuộc sống.

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ, dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên còn cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ từ Trung đoàn 741 về Mường Pồn trực tiếp làm nhà, hỗ trợ các gia đình tháo dỡ, di dời nhà cửa, tài sản để dựng lại nhà mới. Nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình, tinh thần làm việc trách nhiệm của từng cán bộ, chiến sỹ, đến thời điểm này ở vùng lũ quét Mường Pồn đã có hơn 80 gia đình có nhà ở mới ổn định.

Sức sống mới ở Mường Pồn

Ngay sau khi lũ dữ đi qua, với sự giúp đỡ, hỗ trợ của các cấp, ngành, sự vào cuộc tích cực của các lực lượng Công an, Quân đội, đến thời điểm này huyện Điện Biên đã cơ bản hoàn thành làm mới, sửa chữa nhà ở cho người dân vùng lũ. Tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo thi công các công trình cơ sở hạ tầng; hỗ trợ nhân dân làm mới, sửa chữa nhà ở và cải tạo đất sản xuất. Đến nay, các công trình hạ tầng như giao thông, điện, nước phục vụ nhân dân tại 5 điểm bố trí, sắp xếp dân cư cũng cơ bản hoàn thành. Việc cải tạo đất ruộng, đất sản xuất, kênh mương nội đồng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Bà Đường Thị Dinh một trong 10 hộ dân được Bộ Công an hỗ trợ làm nhà ở tại bản Lĩnh, xã Mường Pồn, huyện Điện Biên đang trang hoàng cây cảnh để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán trong ngôi nhà mới. (Ảnh: Phan Quân/TTXVN)

Bên cạnh kịp thời bố trí quỹ đất, cấp kinh phí đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân, huyện Điện Biên đã triển khai thực hiện các phương án hỗ trợ để tạo sinh kế trước mắt cho người dân như hỗ trợ gạo thiếu đói cho 333 hộ dân/1.336 nhân khẩu, trong thời gian 3 tháng, với tổng số gạo là trên 61 tấn; cấp kinh phí cho 571 hộ bị thiệt hại về sản xuất nông nghiệp với tổng kinh phí 825 triệu đồng; hỗ trợ mô hình chăn nuôi gà thương phẩm nhằm tạo sinh kế cho 278 hộ dân với trên 13.200 con, tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng… nhằm giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Pồn Quàng Văn Tiến cho biết trước những khó khăn của người dân, bằng sự nỗ lực của chính quyền địa phương, sự chung tay giúp đỡ, sẻ chia của các bộ, ngành Trung ương, nhà hảo tâm, nhiều hộ dân vùng lũ Mường Pồn đang dần ổn định cuộc sống, sớm “an cư lạc nghiệp.” Đây là minh chứng cho sự đoàn kết, quyết tâm của Đảng, Nhà nước nhằm giúp đỡ người dân sớm khôi phục cuộc sống sau thiên tai.

Trở lại Mường Pồn trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2025, những con đường dẫn lối vào các điểm tái định cư rợp bóng cờ hoa, nhấp nhô trên sườn đồi là những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang kiên cố. Trên cánh đồng, màu xanh của những ruộng mạ đang dần hiện hữu ở nơi vùng lũ đã đi qua báo hiệu một mùa Xuân mới với niềm tin yêu mới.

Không khí Tết đã tràn ngập khắp đất trời, với người dân Mường Pồn Xuân năm nay thật khác. Đó là một mùa Xuân với những căn nhà mới được xây nên bằng tình nhân ái, sự đùm bọc, sẻ chia của đồng bào cả nước. Đây cũng là mùa Xuân thắp lên những hy vọng để người dân vùng lũ Mường Pồn hướng về một tương lai ổn định, bền vững hơn./.

