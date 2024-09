Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 11: Cùng xây dựng hòa bình và chia sẻ tương lai

Trong khuôn khổ sự kiện, 4 phiên họp toàn thể sẽ diễn ra bao gồm các chủ đề như “Hợp tác an ninh, thịnh vượng và ổn định ở châu Á-TBD" và 8 phiên họp nhóm thảo luận về các vấn đề an ninh khu vực.

Ngày 12/9, Diễn đàn Hương Sơn lần thứ 11 đã chính thức khai mạc tại Bắc Kinh (Trung Quốc) với sự tham dự của hơn 500 đại biểu từ hơn 100 quốc gia và tổ chức quốc tế cùng hơn 200 chuyên gia, học giả Trung Quốc và nước ngoài.

Trong số các đại biểu, có hơn 30 Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội, cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế, Tổng Thư ký Hội nghị về phối hợp hành động và xây dựng niềm tin ở châu Á (CICA), Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)..., đại diện các tổ chức quốc tế và khu vực như Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Ngoài ra, còn có hơn 30 cựu chính trị gia và hàng chục học giả.

Theo ban tổ chức, Bộ Quốc phòng Mỹ dẫn đầu một phái đoàn tham gia Diễn đàn Hương Sơn.

Diễn đàn về an ninh và quốc phòng được tổ chức từ ngày 12-14/9, với chủ đề “Cùng nhau xây dựng hòa bình và chia sẻ tương lai.”

Trong khuôn khổ sự kiện, 4 phiên họp toàn thể sẽ diễn ra bao gồm các chủ đề như “Hợp tác an ninh, thịnh vượng và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương.”

Bên cạnh đó, diễn đàn cũng tổ chức 8 phiên họp nhóm thảo luận về các vấn đề như “ASEAN và Cấu trúc An ninh của châu Á-Thái Bình Dương” và “Duy trì An ninh của Đông Bắc Á.”

Diễn đàn Hương Sơn do Hiệp hội Khoa học Quân sự Trung Quốc tổ chức, tên chính thức là Diễn đàn “Hợp tác An ninh Quốc tế và An ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương”./.

