Nhóm Bộ tứ tái khẳng định cam kết đối với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Tại cuộc họp ngày 29/7 tại Tokyo, các Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ (QUAD) tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Toàn cảnh cuộc họp Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ (Quad) tại Tokyo (Nhật Bản), ngày 29/7/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 29/7, các Ngoại trưởng Nhóm Bộ tứ (QUAD) - gồm Australia, Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản - đã nhóm họp tại Thủ đô Tokyo của Nhật Bản. Đây là cuộc họp đầu tiên của các ngoại trưởng nhóm này sau bốn năm.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa chủ trì cuộc họp năm nay, với sự tham dự của những người đồng cấp Antony Blinken (Mỹ), Subrahmanyam Jaishankar (Ấn Độ) và Penny Wong (Australia).

Tại cuộc họp, các Ngoại trưởng đã tái khẳng định cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản nêu rõ các Ngoại trưởng nhất trí cung cấp nhiều “sản phẩm chung của khu vực” trên các lĩnh vực nhằm hiện thực hóa một cộng đồng quốc tế cùng tồn tại và cùng thịnh vượng.

Các bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật pháp quốc tế đối với duy trì trật tự hàng hải, trong đó có khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời tái khẳng định sự phản đối mạnh mẽ đối với bất kỳ nỗ lực đơn phương nào tìm cách thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc gây áp lực.

Bên cạnh đó, các Ngoại trưởng cũng đề cập việc Triều Tiên tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo, theo đó kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ tất cả nghĩa vụ được nêu trong các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Về hợp tác trong khu vực, các bên tái khẳng định sự ủng hộ vững chắc vai trò trung tâm và tính thống nhất của Hiệp hội Các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cũng như thúc đẩy Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP); cam kết hỗ trợ các quốc đảo Thái Bình Dương đáp ứng các mục tiêu của Chiến lược 2050 của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF).

Ngoài ra, các quan chức ngoại giao hàng đầu của bốn nước cũng nhất trí thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực cụ thể và hiện thực hóa các sáng kiến liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó có an ninh hàng hải, chương trình phụ nữ, an ninh và hòa bình của Liên hợp quốc (WPS), công nghệ quan trọng và mới nổi, an ninh mạng, chống khủng bố, cứu trợ nhân đạo và ứng phó với thảm họa thiên tai…

Các bên cũng nhắc lại cam kết tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, thúc đẩy cải cách Liên hợp quốc, trong đó có cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cũng như thảo luận tình hình Ukraine và tình hình Trung Đông.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ngoại trưởng Australia Penny Wong công bố việc thành lập Trung tâm Kết nối và Phục hồi Cáp nhằm hỗ trợ kỹ thuật cho mạng lưới cáp viễn thông dưới biển của các nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Theo Ngoại trưởng Penny Wong, Australia sẽ đầu tư hơn 18 triệu AUD (11,8 triệu USD) trong bốn năm tới để xây dựng Trung tâm Kết nối và Phục hồi Cáp, như một phần trong nỗ lực hợp tác với Nhật Bản, Ấn Độ và Mỹ nhằm tăng cường hệ thống cáp khu vực.

Ngoại trưởng Australia khẳng định đây là một phần không thể thiếu đối với sự thịnh vượng và an ninh của khu vực. Australia sẽ tận dụng chuyên môn của mình về cáp viễn thông dưới biển, từ đó cung cấp đào tạo kỹ thuật và tạo điều kiện chia sẻ thông tin và đối thoại giữa các chính quyền khu vực./.

Mỹ khẳng định Nhóm Bộ Tứ không có kế hoạch mở rộng thành viên Mặc dù Hàn Quốc thể hiện sự quan tâm đến khuôn khổ hợp tác Nhóm Bộ Tứ nhưng Mỹ khẳng định nước này, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ không có kế hoạch mở rộng nhóm.