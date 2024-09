Đỉnh lũ ở Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10

Người dân vùng biên giới ở thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang đánh bắt thủy sản trên cánh đồng ngập nước. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết đỉnh lũ chính vụ năm 2024 ở Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng xuất hiện vào nửa đầu tháng 10.

Đỉnh lũ tại Tân Châu (An Giang) dao động ở mức 3,2-3,5m, tương đương hoặc nhỏ hơn báo động 1 từ 0-0,3 m, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,4-0,7m, nhưng cao hơn năm 2023 từ 0,11-0,41m.

Đỉnh lũ tại Châu Đốc (An Giang) dao động ở mức 2,9-3,2m, xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 1 từ 0-0,2m, thấp hơn trung bình nhiều năm từ 0,31-0,61m, xấp xỉ hoặc cao hơn năm 2023 từ 0-0,27m.

Lũ nội đồng đầu nguồn sông Cửu Long trong tháng 9 được dự báo ở mức thấp và có xu thế tăng.

Mực nước lớn nhất trong tháng 9 tại trạm Tân Châu được dự báo dao động ở mức 3-3,2m; thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 0,51-0,71 m; thấp hơn mức báo động 1 từ 0,3-0,5m; nhưng cao hơn năm 2023 từ 0,07-0,27m.

Mực nước tại trạm Châu Đốc được dự báo dao động ở mức 2,7-2,9m; thấp hơn mức báo động 1, xấp xỉ hoặc cao hơn năm 2023 từ 0-0,13m.

Cụ thể, tại vùng thượng, mực nước đỉnh lũ tháng 9 ở mức xấp xỉ và trên mức báo động 1, thấp hơn trung bình nhiều năm và cao hơn cùng kỳ năm 2023.

Tại vùng giữa mực nước đỉnh lũ tháng 9 biến đổi phổ biến ở mức báo động 2 đến báo động 3, một số trạm dưới mức báo động 2, thấp hơn trung bình nhiều năm nhưng phổ biến cao hơn cùng kỳ năm 2023.

Vùng ven biển mực nước đỉnh lũ tháng 9 biến đổi phổ biến ở mức báo động 1 đến báo động 2 đối với các trạm thuộc vùng ven biển Đông và phổ biến từ báo động 2 đến báo động 3 và trên mức báo động 3 đối với các trạm thuộc khu vực ven biển Tây, mực nước thấp hơn trung bình nhiều năm và phổ biến thấp hơn cùng kỳ năm 2023.

Với dự báo mức lũ tháng 9/2024 như trên, Cục Thủy lợi cho biết, cơ bản hệ thống ô bao, bờ bao trên vùng thượng Đồng bằng sông Cửu Long vẫn đủ khả năng đáp ứng bảo vệ sản xuất.

Tuy nhiên, do triều cường được dự báo ở mức khá cao kết hợp mưa cục bộ ngày càng bất thường nên khả năng gây ảnh hưởng ngập úng, ngập triều ở các địa phương thuộc vùng giữa và vùng ven biển ở Đồng bằng sông Cửu Long là không tránh khỏi.

Cục Thủy lợi khuyến cáo, đối với vùng giữa, các địa phương cần lưu ý tình trạng ngập úng, ngập triều có thể xảy ra ở mức cao trên những khu vực có địa hình thấp thuộc các tỉnh gồm khu vực giữa 2 sông Tiền, sông Hậu của tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng.

Nguy cơ bị ngập triều cao nhất là trên địa bàn thành phố Cần Thơ và tỉnh Vĩnh Long.

Đối với khu vực ven Biển Đông tuy ít bị ảnh hưởng bởi lũ đầu nguồn nhưng do triều cường được dự báo ở mức khá cao, nên vẫn có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, ngập triều trên những khu vực có địa thấp trên các huyện, thị xã, thành phố ven biển các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, một phần nằm phía gần biển Đông của tỉnh Cà Mau.

Đối với khu vực ven Biển Tây là vùng ít bị ảnh hưởng bởi lũ đầu nguồn, nhưng do địa hình thấp trũng, mưa tập trung lớn kết hợp triều cường, nên nguy cơ ngập do triều cường và mưa lớn ở vùng có địa hình thấp là không tránh khỏi, như trên địa bàn thành phố Cà Mau (Cà Mau) và các khu vực sản xuất và khu dân cư có địa hình trũng thấp thuộc Hệ thống thủy lợi Cái Lớn-Cái Bé, gồm địa bàn các huyện An Minh, An Biên, Châu Thành, thành phố Rạch Giá, huyện Giồng Riềng, Gò Quao của tỉnh Kiên Giang.

Ngoài ra, khu vực Trung tâm vùng Bán đảo Cà Mau thuộc các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và Kiên Giang cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập úng khi mưa lớn xảy ra trong kỳ triều cường.

Trong tháng 8/2024, dòng chảy trên thượng nguồn sông Mê Công về Đồng bằng sông Cửu Long ở mức thấp và có xu thế giảm do mưa trên lưu vực giảm mạnh.

Mực nước lũ nội đồng vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 8 ở mức thấp và biến đổi mạnh theo triều; mực nước cao nhất tháng ở mức thấp hơn nhiều trung bình nhiều năm, xấp xỉ và cao hơn cùng kỳ năm 2023./.

