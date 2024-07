Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị Bộ trưởng Xây dựng ASEAN-Trung Quốc

Đại sứ Việt Nam tại Malaysia, Đinh Ngọc Linh (thứ hai từ bên phải) và Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Bùi Xuân Dũng chụp ảnh kỷ niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Hằng Linh/TTXVN)

Từ ngày 3 đến 5/7, tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) đã diễn ra Hội nghị bàn tròn Bộ trưởng Xây dựng ASEAN-Trung Quốc về xây dựng và nhà ở năm 2024 (ACMROCH).

Song song với hội nghị, Triển lãm về Kiến trúc, Thiết kế nội thất và Xây dựng quốc tế lần thứ 23 cũng được tổ chức (ARCHIDEX).

Chủ đề của Hội nghị là "Xây dựng tương lai bền vững: Tăng cường hợp tác ASEAN-Trung Quốc về nhà ở và phát triển đô thị vì sự thịnh vượng chung."

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng dẫn đầu đã tham dự hội nghị. Thay mặt đoàn Việt Nam, Thứ trưởng đã trình bày tham luận có chủ đề “Phát triển các thành phố có khả năng chống biến đổi khí hậu thông qua các hành động thực tế tại địa phương.”

Tại phiên thảo luận, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cho biết để từng bước xây dựng và phát triển hệ thống đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu, Chính phủ Việt Nam đã và đang chủ động tiếp cận, tích hợp các nhóm nhiệm vụ và giải pháp để triển khai thực hiện.

Việt Nam đã đạt được một số kết quả tích cực trong việc phát triển đô thị gắn liền với các mục tiêu tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, ứng phó với những thách thức do khủng hoảng toàn cầu, cải thiện quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, xây dựng đô thị thông minh và đáng sống, qua đó thúc đẩy phát triển đô thị chất lượng cao.



Bên cạnh những kết quả tích cực, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng cũng thẳng thắn chia sẻ những hạn chế trong quá trình đô thị hóa tại Việt Nam như: hệ thống chính sách, pháp luật chưa hoàn thiện; hệ thống cơ sở dữ liệu về biến đổi khí hậu chưa hoàn chỉnh; nguồn lực ứng phó với biến đổi khí hậu còn hạn chế…nên ảnh hướng đến việc tiếp cận công nghệ và giải pháp mới...

Thứ trưởng đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết của “kết nối” và “chia sẻ”. Theo ông, “kết nối” là việc thiết lập và duy trì mối quan hệ để cùng nhau phát triển, tạo ra sự tương tác và hợp tác trong mạng lưới liên kết giữa các quốc gia trong khu vực, giữa các đô thị trong khu vực, giữa các đô thị trong một quốc gia. Trong khi đó, “chia sẻ” là việc cùng nhau thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế để cùng vượt qua khó khăn, thách thức.



Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng tin tưởng rằng thực hiện sự Chia sẻ và Kết nối, các nước thành viên ASEAN nói chung và giữa các quốc gia trong khối ASEAN và Trung Quốc nói riêng sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ trong lĩnh vực xây dựng; nâng cao vai trò của nhà ở và phát triển đô thị-nông thôn đối với sự phát triển bền vững trong thời đại toàn cầu hóa; mở rộng mối quan hệ hợp tác cùng có lợi, qua đó nâng cao chất lượng sống của người dân góp phần đảm bảo môi trường hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.



Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đại biểu Bộ Xây dựng Việt Nam cũng có buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia Nga Kor Ming, trao đổi với các doanh nghiệp xây dựng tại Malaysia để tìm hiểu về công tác quản lý, phát triển đô thị, nhà ở và hạ tầng kỹ thuật tại Malaysia.



Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị, Thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim cho rằng ASEAN đang làm việc rất tích cực để thúc đẩy khu vực Đông Nam Á trở nên sôi động mạnh mẽ, cả về kinh tế và văn hóa.

Thủ tướng cũng cho rằng khu vực Đông Nam Á may mắn vì giá trị của sự gắn kết tin cậy và cam kết sẵn sàng hợp tác. Ông nhấn mạnh điều này rất đáng hoan nghênh vì mọi quốc gia trong ASEAN được hưởng lợi từ sự hợp tác khi cùng nhau đạt được thành công về mặt kinh tế và xã hội.



Đề cập đến tầm quan trọng của phát triển đô thị bền vững, Bộ trưởng Nga Kor Ming ước tính đến năm 2040, 85% dân số Malaysia sẽ sinh sống tại các khu vực đô thị, tăng so với mức 78% hiện tại.

Ông cho rằng do tình trạng biến đổi khí hậu, có những lúc con người phải đối mặt với thảm họa thiên nhiên không thể lường trước và đó chính là lý do cần phát triển đô thị bền vững để đảm bảo an toàn.

Thông qua hội nghị, Malaysia cũng muốn giới thiệu đến các đối tác những công nghệ mới nhất như đèn giao thông thông minh, nhà thông minh và phát triển các tòa nhà với chỉ số xanh để giảm lượng khí thải carbon.



Tham dự hội nghị còn có Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh, Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Chính quyền địa phương Malaysia, Nga Kor Ming; Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Xây dựng Đô thị - Nông thôn Trung Quốc Ni Hong và các Bộ trưởng xây dựng của các nước thành viên ASEAN.



ARCHIDEX do Viện Kiến trúc Malaysia tổ chức dự kiến sẽ thu hút được khoảng 40.000 du khách đến từ 100 quốc gia./.

ASEAN-Trung Quốc tham vấn quan chức cấp cao lần thứ 30 Tại cuộc tham vấn quan chức cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 30, hai bên tái khẳng định cam kết trong việc tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.