Đổi tội danh truy tố thủ kho "biển thủ" hàng trăm máy điều hòa của công ty

Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trần Văn Quỳnh (sinh năm 1983, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại Điều 353, Khoản 4, Điểm a-Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị can Trần Văn Quỳnh về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 175, Khoản 4-Bộ luật Hình sự.

Ngày 22/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung do Tòa nhận thấy cần phải khởi tố, truy tố bị cáo Trần Văn Quỳnh về một tội danh khác.

Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, ngày 11/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an thành phố Hà Nội đã quyết định thay đổi tội danh, khởi tố bị can Trần Văn Quỳnh từ tội danh "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" (theo quy định tại Điều 175, Khoản 4-Bộ luật Hình sự) sang tội danh "Tham ô tài sản" (theo quy định tại Điều 353, Khoản 4, Điểm a-Bộ luật Hình sự).

Theo cáo trạng, tháng 7/2022, Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Hợp Phát (Công ty Hợp Phát) tố giác hành vi phạm tội của Quỳnh đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an thành phố Hà Nội.

Kết quả điều tra xác định Công ty Hợp Phát được thành lập năm 2003, ngành nghề kinh doanh mua bán máy điều hòa nhiệt độ. Tháng 6/2012, Công ty tuyển dụng Quỳnh làm nhân viên kỹ thuật, công việc chính là lắp đặt máy điều hòa nhiệt độ cho các khách hàng của Công ty.

Tháng 10/2015, Quỳnh được phân công làm thủ kho, quản lý hai kho hàng máy điều hòa của Công ty. Đến tháng 7/2022, Công ty phát hiện có việc chênh lệch hàng hóa thực tế so với sổ sách theo dõi nên đã tiến hành kiểm kê hai kho hàng do Quỳnh phụ trách.

Kết quả kiểm kê phát hiện thiếu hụt 305 máy điều hòa nhiệt độ mới nguyên gồm: 110 máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Panasonic, 195 máy điều hòa nhiệt độ nhãn hiệu Daikin các loại và 15 bộ điều khiển điều hòa các loại.

Theo bảng giá niêm yết của Công ty thì tổng giá trị số hàng hóa Quỳnh chiếm đoạt là hơn 3,4 tỷ đồng. Khi đó, Quỳnh ký vào biên bản kiểm kê kho và tự viết một biên bản xác nhận vi phạm, thừa nhận với Công ty Hợp Phát về việc chiếm đoạt số máy điều hòa nhiệt độ mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Công ty Hợp Phát yêu cầu Quỳnh khắc phục nhưng Quỳnh chỉ khắc phục được 100 triệu đồng nên Công ty đã làm đơn tố giác hành vi của Quỳnh ra cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận do được Công ty giao quản lý hàng hóa trong kho nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt máy điều hòa nhiệt độ các loại trong kho mang bán lấy tiền tiêu xài.

Từ năm 2020 đến tháng 6/2022, Quỳnh đã chiếm đoạt 109 bộ điều hòa các loại tại kho hàng ở huyện Gia Lâm và chiếm đoạt 196 bộ điều hòa, 15 bộ điều khiển điều hòa các loại tại kho hàng ở quận Hai Bà Trưng, mang bán cho nhiều người.

Để không bị Công ty phát hiện khi kiểm kê kho định kỳ, Quỳnh đã dùng thủ đoạn là xếp các thùng các tông đựng máy điều hòa trong kho theo hình khối chữ nhật để rỗng ở giữa, khi tiến hành kiểm kê định kỳ, người kiểm kê kho chỉ đếm số lượng máy điều hòa theo hàng, cột rồi nhân lên, do vậy không phát hiện có sự thiếu hụt hàng hóa trong kho.

Ngoài ra, Quỳnh còn sử dụng tài khoản "Anh Quỳnh (Hà Đông)" đăng nhập vào ứng dụng bán hàng của Công ty Hợp Phát để tạo khống các đơn hàng đặt mua máy điều hòa các loại nhằm hợp thức hóa số lượng máy điều hòa Quỳnh đã chiếm đoạt trước đó.

Kết luận định giá tài sản xác định số máy điều hòa, bộ điều khiển điều hòa mà Trần Văn Quỳnh chiếm đoạt của Công ty Hợp Phát tại thời điểm tháng 7/2022 có giá trị là hơn 3,1 tỷ đồng./.

