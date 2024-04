Bạc Liêu: Bắt giam cựu Chủ tịch và kế toán UBND xã tham ô tài sản

Lực lượng Công an tống đạt quyết định khởi tổ vụ án đối với bị can Nguyễn Tấn Đức. (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Chiều 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Đức (sinh năm 1965), cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định Thành A và Nguyễn Kim Thương (sinh năm 1983), kế toán xã Định Thành A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu để điều tra, làm rõ về hành vi tham ô tài sản.

Theo điều tra, vào năm 2019, xã Định Thành A được nhận số tiền gần 1,2 tỷ đồng để xây dựng 26 căn nhà tình nghĩa ngoài Đề án số 22 của Chính phủ cho người có công với cách mạng.

Tuy nhiên, Nguyễn Kim Thương là cán bộ Kế toán-Tài chính của xã Định Thành A, huyện Đông Hải đã không nhập số tiền này vào sổ theo dõi và thực hiện chi không đúng mục đích, sai quy định theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Định Thành A, gây thất thoát số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Kim Thương còn chiếm đoạt tiền của ngân sách nhà nước để sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền hơn 500 triệu đồng.

Đối với bị can Nguyễn Tấn Đức, trong thời gian công tác, với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Định Thành A, Đức đã buông lỏng công tác quản lý tài chính, chiếm đoạt tài sản nhà nước sử dụng vào mục đích cá nhân với số tiền hơn 200 triệu đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Bạc Liêu tiếp tục điều tra, làm rõ./.

