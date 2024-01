Động đất tại Nhật Bản: Lắp 1000 camera an ninh tại các khu vực bị ảnh hưởng

Khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần sau động đất ở tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản ngày 2/1/2024. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 26/1, cảnh sát Nhật Bản cho biết sẽ tăng cường an ninh tại các khu vực bị ảnh hưởng do trận động đất mạnh xảy ra vào ngày đầu Năm mới 2024 ở miền Trung nước này, theo đó lắp đặt khoảng 1.000 camera an ninh tại các địa điểm trên, trong đó có các trung tâm sơ tán, để ngăn chặn các hành vi tội phạm.

Theo hãng thông tấn Kyodo, Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản cũng như lực lượng cảnh sát ở tỉnh Ishikawa và các tỉnh khác sẽ đóng góp khoảng 600 trong số 1.000 camera an ninh.

Cơ quan trên cũng có kế hoạch mua số camera còn lại bằng cách trích 135 triệu yen (915.000 USD) từ quỹ dự phòng trong ngân sách tài khóa 2023.

Phát biểu họp báo, Chủ tịch Ủy ban An toàn công cộng quốc gia Nhật Bản Yoshifumi Matsumura nêu rõ: “Chúng tôi sẽ nỗ lực đảm bảo an toàn và an ninh tại những khu vực chịu ảnh hưởng do động đất.”

Biện pháp trên được triển khai sau khi cảnh sát Nhật Bản xác nhận tổng cộng 32 vụ án hình sự ở tỉnh Ishikawa tính đến tối 24/1, trong đó có các vụ trộm cắp tại nhà dân và các trung tâm tiếp nhận người sơ tán.

Động đất tại miền Trung Nhật Bản: Nhịp sống của người dân dần phục hồi Ba tuần sau trận động đất, tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã mở cửa trở lại, đánh dấu nhịp sống của người dân nơi đây dần phục hồi.

Cảnh sát đã lắp đặt thêm camera an ninh ở các thành phố Wajima và Suzu, những khu vực chịu thiệt hại nặng nề trong trận động đất trên.

Trận động đất có độ lớn 7,6 xảy ra ngày 1/1 tại tỉnh Ishikawa của Nhật Bản, cùng hàng trăm dư chấn sau đó đã ảnh hưởng đến bán đảo Noto và các khu vực xung quanh tỉnh này.

Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của 232 người và khiến hơn 1.000 người bị thương, trong khi 22 người vẫn mất tích.

Số liệu thống kê do tỉnh Ishikawa công bố ngày 25/1 cho thấy có tổng cộng 41.834 ngôi nhà bị hư hại do trận động đất kể trên, trong khi số người sơ tán lên tới 14.000 người./.