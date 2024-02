Du khách xông đất ấn tượng với cảnh đẹp Ninh Bình

Tại đảo Khê Cốc tại Quần thể danh thắng Tràng An (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), các đoàn du khách đều rất ấn tượng với không gian trưng bày, tái hiện lại cuộc sống của cộng đồng dân cư cổ Tràng An.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình giới thiệu về văn hóa Tết cổ truyền của Việt Nam vào sáng mùng 1 Tết với 2 du khách đến từ Đan Mạnh. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Sáng 10/2 (tức mùng 1 Tết), ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình đã đón những du khách đầu tiên xông đất trong năm mới Giáp Thìn 2024.

Các đoàn du khách, đặc biệt là các khách du lịch nước ngoài đều rất ấn tượng với phong cảnh và con người Ninh Bình.

Tại đảo Khê Cốc, một địa điểm du lịch mới được đưa vào khai thác tại Quần thể danh thắng Tràng An (huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), các đoàn du khách đều rất ấn tượng với không gian trưng bày, tái hiện lại cuộc sống của cộng đồng dân cư cổ Tràng An, khi môi trường tự nhiên ở bãi bồi thung lũng ven khe suối tạo điều kiện thuận lợi cho con người bước đầu định cư, khai thác và sáng tạo nên các hình thức sinh hoạt văn hóa phong phú đan xen giữa hình thái cư trú thung khe và trú ẩn hang động, giữa sản xuất ban đầu và khai thác tự nhiên.

"Không gian văn hóa Khê Cốc" là sản phẩm du lịch mới được Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường đưa vào khai thác trong dịp Tết Nguyên đán 2024, là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 10 năm Tràng An được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Ấn tượng với cảnh sắc của "Không gian văn hóa Khê Cốc," anh Lin Pao Yu, du khách đến từ Đài Loan, Trung Quốc cho biết, anh tự hào là những vị khách nước ngoài đầu tiên đặt chân đến Tràng An trong dịp năm mới Giáp Thìn 2024.

Được thăm quan làng Việt cổ tái hiện tại Đảo Khê Cốc, anh không khỏi ngỡ ngàng trước sự kỳ công phục dựng của tỉnh Ninh Bình và sẽ tích cực tuyên truyền, giới thiệu về cảnh đẹp Ninh Bình tới các bạn của anh ở Đài Loan.

Một du khách đến từ Đan Mạch, ông Mojens Randall cho biết, đây là lần thứ 2 vợ chồng ông đến Việt Nam và cũng đã đi rất nhiều địa điểm tại Việt Nam, nhưng Ninh Bình để lại cho ông rất nhiều cảm xúc.

Đặc biệt, dịp này đến Ninh Bình cũng là thời gian người dân Việt Nam đón Tết cổ truyền, được thưởng thức văn hóa Tết lớn nhất của Việt Nam, cảm nhận thấy con người Việt Nam rất thân thiện, mến khách.

Đại diện Doanh nghiệp Xây dựng Xuân Trường cho biết, việc phục dựng và tái hiện cảnh sinh hoạt văn hóa của cư dân cổ Tràng An tại đảo Khê Cốc sẽ cung cấp cho du khách thêm góc nhìn sinh động về cuộc sống của con người trong quá khứ; nhằm giữ gìn Di sản cho các thế hệ sau.

Phấn khởi đón những du khách đầu tiên xông đất Ninh Bình, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Bùi Văn Mạnh cho biết, năm nay tròn 10 năm Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, nên tỉnh Ninh Bình đã tổ chức rất nhiều hoạt động như họp báo về việc tổ chức sự kiện 10 năm di sản Tràng An; xây dựng sản phẩm du lịch mới đảo Khê Cốc dựa trên những nghiên cứu khảo cổ, địa chất, tái hiện không gian sinh hoạt, văn hóa của người Tràng An cổ...

Năm 2024, ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình phấn đấu đón 7,5 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đón 6,6 triệu lượt, khách quốc tế đón 900 nghìn lượt; doanh thu ước đạt 8.250 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, ngành Du lịch tỉnh Ninh Bình tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường, đổi mới công tác quản lý Nhà nước về du lịch; chỉ đạo các đơn vị kinh doanh du lịch thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo các điều kiện an toàn phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển các hoạt động kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất phục vụ du lịch; đẩy mạnh hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và quốc tế…/.

