"Du lịch chữa lành": Xu hướng nghỉ dưỡng tái tạo năng lượng và chăm sóc sức khỏe

Xu hướng Nghỉ dưỡng chữa lành được dự đoán tiếp tục thống trị trong năm 2024 và những năm tiếp theo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Xu hướng Nghỉ dưỡng chữa lành (Reboot Retreats) được các chuyên gia ngành du lịch dự đoán không chỉ thống trị trong năm 2024 mà sẽ tiếp tục phủ sóng trong những năm tiếp theo.

Bởi nó giống như liều thuốc tinh thần, giúp mỗi người “chữa lành” giữa bộn bề cuộc sống hiện đại, khuyến khích du khách “ngắt kết nối” khỏi công việc bận rộn và áp lực thường ngày để tự kết nối lại chính mình.

Nghỉ dưỡng chữa lành không chỉ giới hạn ở việc nghỉ ngơi, nó còn mở ra cánh cửa để du khách khám phá và trải nghiệm thêm những phong tục và văn hóa bản địa ở điểm đến, mang tới những thay đổi tích cực trong cuộc sống.

Những xu hướng nổi bật để “chữa lành”

Nhịp sống xã hội hối hả khiến con người ngày càng có ít thời gian dành riêng cho bản thân. Cũng vì thế các tín đồ du lịch luôn muốn tìm kiếm cơ hội để kết nối lại với chính mình, mong muốn có thêm nhiều trải nghiệm làm phong phú thêm đời sống tinh thần. Đó cũng là khởi nguồn cho một xu hướng du lịch mới, tập trung vào việc tái tạo năng lượng cũng như chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe tinh thần: Nghỉ dưỡng chữa lành.

Nhóm du khách Nhật đến Việt Nam tham gia buổi trị liệu chuông xoay kết hợp thiền trà. (Ảnh: Mai Mai/Vietnam+)

Vậy trong Nghỉ dưỡng chữa lành có những xu hướng nào nổi bật thời gian qua? Giám đốc Quốc gia của Booking.com tại Việt Nam, ông Varun Grover, cho biết theo kết quả nghiên cứu của nền tảng này có 3 xu hướng được nhiều du khách quan tâm nhất.

Theo đó, dẫn đầu là xu hướng Du lịch ngủ (Kỳ nghỉ tập trung vào giấc ngủ). Có tới 67% người tham gia khảo sát cho biết họ cảm thấy hứng thú với những kỳ nghỉ tập trung cho giấc ngủ trong năm 2024.

Xu hướng thứ hai là Kỳ nghỉ riêng tư cho các bậc phụ huynh với 66% phụ huynh trong khu vực châu Á Thái Bình Dương bày tỏ rằng họ mong muốn một chuyến du lịch riêng tư để dành thời gian ở một mình và kết nối với bản thân.

Và cuối cùng là xu hướng Kỳ nghỉ lãng mạn cho “hội” độc thân. Điều thú vị, có tới 62% du khách Việt Nam độc thân chia sẻ rằng họ sẽ dành thời gian trong kỳ nghỉ của mình để tìm kiếm một mối tình hay người yêu mới. Mặt khác, 38% cho biết họ muốn dùng thời gian đi du lịch để chữa lành tổn thương sau khi chia tay.

“Hội” độc thân có xu hướng lựa chọn cho mình kỳ nghỉ lãng mạn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Gợi ý các điểm đến chữa lành lý tưởng tại Việt Nam

Ông Varun Grover gợi ý du khách có thể chọn nơi “chữa lành” khá lý tưởng ở Hội An, Đà Lạt, Phú Quốc, Ninh Bình, Mộc Châu.

Theo vị chuyên gia này, chính ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn lồng cùng không gian kiến trúc phố cổ với màu sắc cổ kính là nét hấp dẫn về văn hóa tinh thần với du khách khi đến Hội An.

Ở “thành phố vàng” này có nhiều khu nghỉ dưỡng mang đến không gian thư giãn, an yên và thực hành chánh niệm, như vừa tập yoga, vừa ngắm vẻ đẹp của sông Thu Bồn trong khoảnh khắc bình minh ló dạng, trải nghiệm liệu pháp spa lấy cảm hứng từ y học cổ truyền Việt Nam, hay học trà đạo.

Mới đây nhất, giải thưởng World’s Best Awards 2024 của tạp chí du lịch hàng đầu Travel+Leisure cũng vừa công bố danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất thế giới và danh sách 25 thành phố được yêu thích nhất châu Á do độc giả bình chọn. Trong đó, đô thị cổ Hội An lần lượt đứng vị trí thứ 4 và thứ 3 ở cả 2 hạng mục.

Với thời tiết mát mẻ, dễ chịu và không gian nên thơ, Đà Lạt được gợi ý là điểm đến hoàn hảo cho những buổi tập thiền chánh niệm hay yoga phục hồi. Tận hưởng cảm giác thoải mái khi tạm thoát khỏi cái nóng miền nhiệt đới và đắm chìm trong các liệu trình trị liệu chuyên nghiệp kết hợp nguyên liệu tự nhiên được sản xuất tại địa phương như càphê, hoa atiso, hay khám phá miền quê xinh đẹp của Đà Lạt bằng xe đạp.

Một góc Đà Lạt mờ sương. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Còn đảo Phú Quốc được ông Varun Grover đánh giá là thiên đường đích thực cho người yêu thiên nhiên và muốn dành thời gian chăm sóc sức khỏe. Từ những bãi biển yên tĩnh, tách biệt với đám đông đến các “thiên đường nghỉ dưỡng,” ở “đảo ngọc” có vô số chương trình cải thiện thể chất, yoga, thiền định, liệu pháp spa thải độc giữa không gian biển trời tuyệt đẹp dành cho những ai muốn có kỳ nghỉ tái tạo năng lượng.

Ở phía Bắc, ông Varun Grover gợi ý du khách nên ghé Ninh Bình, Mộc Châu. Bởi mang đặc trưng của miền quê Bắc Bộ, Ninh Bình là nơi dành cho du khách muốn tìm về nơi nào bình dị để có thể hòa mình vào thiên nhiên. Vùng đất có địa hình núi đá vôi độc đáo nổi tiếng với những con sông uốn lượn và làng truyền thống mang đến khung cảnh lý tưởng cho hành trình chăm sóc sức khỏe.

Thả mình vào từng khoảnh khắc bình yên mỗi sớm thức giấc, nhâm nhi tách càphê ấm nóng, tịnh tâm với những hoạt động thiền hay yoga dưới tán cây xanh, và “yêu chiều” bản thân với những bài massage truyền thống, đó là cách để tận hưởng cảm giác được chữa lành một cách đầy êm dịu.

Đi theo hướng Tây Bắc, thiên nhiên Mộc Châu được ưu ái với cảnh núi non ngàn trùng cùng điểm nhấn là những đồi chè xanh bát ngát. Đây là nơi du khách có thể hòa mình vào văn hóa địa phương và tận hưởng trọn vẹn nhịp sống chậm.

Từ những buổi tập yoga vào sáng sớm, tìm hiểu thêm về các lễ hội truyền thống và tín ngưỡng dân gian, khám phá những thác nước ít người biết và hít thở bầu không khí của núi rừng Tây Bắc, Mộc Châu thanh lọc cả tinh thần và thể chất cho những tín đồ du lịch chọn nơi đây là nơi dừng chân./.

Ninh Bình là vùng đất có địa hình núi đá vôi độc đáo nổi tiếng với những dòng sông uốn lượn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)