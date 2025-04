Lượng khách ngoại đến Việt Nam trong quý I tăng trưởng đột phá

Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Ba đạt hơn 2,05 triệu lượt người (tăng gần 29% so với cùng kỳ 2024). Tính chung quý I, cả nước đón hơn 6 triệu lượt khách (tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái) và là lượng khách đến trong một quý cao nhất từ trước đến nay. Số lượt người Việt xuất cảnh đạt 2,7 triệu lượt (gấp 2,2 lần cùng kỳ 2024). Đây là số liệu do Tổng cục Thống kê vừa công bố sáng nay, ngày 6/4.

Trong 10 thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam, Trung Quốc dẫn đầu với 1,58 triệu lượt; Hàn Quốc ở vị trí thứ hai với 1,26 triệu lượt. Hai thị trường này đóng góp 47% tổng số khách đến Việt Nam.

Xếp sau lần lượt là các thị trường: Đài Loan (331 nghìn lượt), Mỹ (259 nghìn lượt), Campuchia (234 nghìn lượt), Nhật Bản (226 nghìn lượt), Australia (147 nghìn lượt), Ấn Độ (143 nghìn lượt), Malaysia (141 nghìn lượt), Nga (125 nghìn lượt).

Khách Nga, Campuchia, Philippines và Trung Quốc được xem là động lực tăng trưởng của quý I khi có mức tăng cao nhất, lần lượt bằng 210%, 205%, 195% và 178%.

Bên cạnh đó, thị trường Ba Lan và Thụy Sỹ cũng ghi nhận gia tăng lượng khách, tăng lần lượt 52,9% và 14,1% so với cùng kỳ năm 2024. Kết quả tích cực này được đánh giá là có ảnh hưởng từ việc Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 11/NQ-CP về việc miễn visa ngắn hạn cho công dân Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ từ 1/3/2025 đến 31/12/2025 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025. Chính sách được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút nhiều hơn lượng khách từ 3 thị trường châu Âu này trong năm nay.

Tiếp nối đà hồi phục khách quốc tế 98% năm 2024, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong Quý I/2025 đạt trên 6 triệu lượt, tăng 134% so với cùng kỳ 2019. Đây cũng là số lượng khách quốc tế trong một quý cao nhất từ trước đến nay.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, ngành du lịch đang tập trung triển khai quyết liệt chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động cũng như đổi mới phương thức xúc tiến, quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ, gia tăng tính hấp dẫn của sản phẩm, điểm đến du lịch Việt Nam./.