Khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 4 triệu lượt trong hai tháng đầu năm

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê mới công bố hôm nay, ngày 6/3, Việt Nam đón 1,9 triệu lượt khách quốc tế đến trong tháng 2, bằng 90% so với tháng trước và 130% so với cùng kỳ 2019. Trong 2 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến đạt gần 4 triệu lượt, tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc tiếp tục tăng trưởng mạnh tới 77,8%, trong khi các thị trường khác tăng đều: Hàn Quốc tăng 4,9%, Đài Loan tăng 10,1%, Mỹ tăng 15,7%, Nhật Bản tăng 37,3%.

Các thị trường láng giềng trong khu vực Đông Nam Á tăng trưởng tốt, trong đó có Philippines tăng 99,8%, Thái Lan tăng 93,2%, Campuchia tăng 79,6%, Indonesia tăng 18,5%, Malaysia tăng 12,5%. Riêng thị trường Singapore giảm 8,2%.

Thị trường tiềm năng Ấn Độ đạt mức tăng 16,3% và Australia tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Các thị trường ở châu Âu tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, nhất là các thị trường được hưởng chính sách đơn phương miễn thị thực như: Anh tăng 24,1%, Pháp tăng 30,2%, Đức tăng 26,7%, Italy tăng 31,5%), Tây Ban Nha tăng 19,9%, Nga tăng 104,3%, Đan Mạch 20,9%, Thụy Điển tăng 21,8%, Na Uy tăng 21,4%.

Việt Nam đón 1,9 triệu lượt khách quốc tế đến trong tháng 2, bằng 90% so với tháng trước và 130% so với cùng kỳ 2019. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Bên cạnh đó, thị trường Ba Lan và Thụy Sỹ cũng ghi nhận gia tăng lượng khách, tăng lần lượt 54,2% và 14,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Các chuyên gia cho rằng hiệu quả của sự tăng trưởng này một phần do việc miễn visa cho các thị trường trọng điểm của Chính phủ. Ngoài ra, Nghị quyết 11/NQ-CP về việc miễn visa ngắn hạn cho công dân Ba Lan, Séc và Thụy Sỹ từ 1/3/2025 đến 31/12/2025 theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 cũng được kỳ vọng sẽ tạo động lực thu hút nhiều hơn lượng khách từ 3 thị trường châu Âu này trong năm 2025.

Giới thiệu nghệ thuật cải lương đến công chúng Thủ đô và khán giả quốc tế Theo chủ trương của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vở cải lương-ca kịch “Cành khế ngọt” sẽ là một sản phẩm văn hóa phục vụ công chúng Thủ đô và khách quốc tế đến với phố cổ Hà Nội.

Kết quả đón gần 4 triệu lượt khách quốc tế trong 2 tháng đầu năm 2025 cho thấy đà phát triển tích cực của ngành Du lịch Việt Nam sau khi đã bứt phá trong năm 2024. Tuy nhiên, thời gian đầu năm vẫn là mùa cao điểm du lịch quốc tế, trong khi những tháng tới sẽ là mùa cao điểm du lịch nội địa.

Lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia cho rằng toàn ngành cần tập trung triển khai tốt chương trình kích cầu phát triển du lịch năm 2025 mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phát động để có thể hiện thực hóa mục tiêu đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay./.