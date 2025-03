Các địa phương lan tỏa chuỗi hoạt động kích cầu, quảng bá du lịch năm 2025

Với những tín hiệu tích cực từ lượng tìm kiếm quốc tế đối với du lịch Việt Nam đầu năm 2025, cũng như hiệu ứng từ các chiến dịch quảng bá, ngành du lịch nước nhà đang đứng trước cơ hội bứt phá trong năm nay.

Tuy nhiên, trước mục tiêu cả năm đón 22-23 triệu lượt khách quốc tế, 120-130 triệu lượt khách du lịch nội địa, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng đây là nhiệm vụ không đơn giản và yêu cầu toàn ngành phải nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ…

Những điểm nhấn kích cầu nội địa

Phát huy đà tăng trưởng, hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nhiều địa phương đã và đang lên kế hoạch triển khai nhiều chương trình thu hút du khách.

Theo đó, trong quý II, thành phố Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh triển khai Chương trình kích cầu và thu hút khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2025 với chủ đề “Tận hưởng Đà Nẵng 2025 - Đa trải nghiệm” nhằm giới thiệu các sản phẩm mới và các gói dịch vụ đặc biệt hấp dẫn dành cho du khách trong nước và quốc tế.

Lãnh đạo ngành du lịch thành phố Đà Nẵng cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ tham gia chương trình kích cầu, đảm bảo chất lượng phục vụ, an ninh, an toàn, niêm yết và bán đúng giá niêm yết; công khai minh bạch chính sách kinh doanh, hoàn hủy dịch vụ cho khách hàng góp phần tạo được ấn tượng tốt đẹp, khẳng định thương hiệu, uy tín doanh nghiệp và giữ gìn hình ảnh du lịch Đà Nẵng hấp dẫn, an toàn và mến khách.

Sắc màu Hội An luôn có sức hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Trong khi đó, Nghệ An sẽ tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2025 và khánh thành “tượng Bác Hồ về thăm quê” chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đón đoàn Famtrip/Presstrip phía Bắc đến khảo sát các sản phẩm, dịch vụ du lịch Nghệ An chuẩn bị cho du lịch biển Cửa Lò và Lễ hội làng Sen năm 2025; tổ chức không gian ẩm thực du lịch Sen, các gian trưng bày quảng bá sản phẩm OCOP. Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động và phối hợp tổ chức Hội nghị giới thiệu quảng bá du lịch Nghệ An tại Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2025.

Thông tin từ Quảng Nam, địa phương này sẽ tổ chức triển lãm “Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam” trong khuôn khổ Năm Du lịch Quốc gia - Huế 2025; Tổ chức Tuần Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Liên hoan Ẩm thực quốc tế Quảng Nam năm 2025; Hội nghị quảng bá, xúc tiến du lịch và giới thiệu chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch đến Quảng Nam năm 2025 tại Ngày hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Hội chợ Du lịch quốc tế VITM Hà Nội nhằm tăng cường thu hút khách đến với địa phương.

Đặc biệt, Quảng Nam cũng đã có kế hoạch tham gia Triển lãm Thế giới EXPO 2025 Osaka tại Nhật Bản và tổ chức chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch Quảng Nam tại Nhật Bản.

Tín hiệu tích cực từ các địa phương

Trong 3 tháng đầu năm, hoạt động đón khách quốc tế ở nhiều địa phương đều tăng trưởng. Tiêu biểu như Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả sớm với khách quốc tế trong quý I/2025 ước đạt hơn 1,6 triệu lượt người (tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2024), đạt 19,2% kế hoạch năm; khách nội địa ước đạt hơn 8,5 triệu lượt (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2024), đạt 19,1% kế hoạch năm. Tổng thu từ du lịch ước đạt 56.662 nghìn tỷ đồng (tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024), đạt 21,8% kế hoạch năm.

Tổng thu từ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/2025 ước đạt 56.662 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2024. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Quảng Nam có tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trong quý I/2025 ước đạt hơn 2,2 triệu lượt người (tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 1,7 triệu lượt (tăng 11% so với cùng kỳ); khách nội địa ước đạt 0,5 triệu lượt (tăng 9% so với cùng kỳ); khách tham quan ước đạt gần 1,5 triệu lượt (tăng 9% so với cùng kỳ); khách lưu trú du lịch ước đạt 740.000 lượt (tăng 12% so với cùng kỳ).

Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 3 tháng của Quảng Nam qua ước đạt 2.860 tỷ đồng (tăng 26% so với cùng kỳ năm 2024); thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 6.721 tỷ đồng.

Quý I/2025, Hòa Bình ước đón hơn 1,6 triệu lượt khách (tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2024), đạt 33,6% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế đạt 230.000 lượt (tăng 56% so với cùng kỳ 2024), đạt 23% kế hoạch năm; khách nội địa đạt khoảng 1,4 triệu lượt (tăng 1,2% so với cùng kỳ 2024), đạt 36,4% kế hoạch năm. Tổng thu du lịch ước đạt 1.680 tỷ đồng (tăng 5,7% so với cùng kỳ 2014), đạt 31% kế hoạch năm.

Những “chỉ dấu” văn hóa vùng miền Việt “hot” theo MV, clip quảng bá của ca sỹ Nghệ sỹ Việt trẻ, bằng sức sáng tạo đã phá vỡ “lối mòn” quảng bá truyền thống. Họ sử dụng âm nhạc, nghệ thuật hay đơn giản là sức ảnh hưởng cá nhân, để giúp điểm đến du lịch “tỏa sáng.”

Tại Nghệ An, ước tính ba tháng qua, toàn tỉnh đón 2,2 triệu lượt du khách, trong đó khách lưu trú đạt hơn 1,3 triệu lượt; khách quốc tế đạt 22.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch đạt 6.656,750 tỷ đồng (tăng 23% so với cùng kỳ 2024)…

Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận định, sự bùng nổ về lượng tìm kiếm quốc tế đối với du lịch Việt Nam trong 3 tháng đầu năm có sự góp phần không nhỏ từ hiệu ứng của các chiến dịch quảng bá ở các thị trường quốc tế năm 2024.

Do đó, để bứt phá trong năm nay, ngành du lịch cần tiếp tục đẩy mạnh chiến lược tiếp thị số (digital marketing), tận dụng nền tảng mạng xã hội, các trang đặt vé, đặt tour trực tuyến và hợp tác với các blogger du lịch nổi tiếng… nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh quốc gia./.

Du lịch Hòa Bình hấp dẫn với khu nghỉ dưỡng khoáng nóng độc đáo. (Ảnh: CTV/Vietnam+)