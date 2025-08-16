Đưa quan hệ giữa Việt Nam và Bhutan đi vào chiều sâu và hiệu quả

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18 đến 22/8/2025.

Đây là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên đến Việt Nam của Quốc vương Bhutan và Hoàng hậu kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2012. Chuyến thăm nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thúc đẩy các lĩnh vực tiềm năng giữa hai nước trong thời gian tới.

Quốc gia với chỉ số hạnh phúc hàng đầu thế giới

Vương quốc Bhutan là quốc gia ở khu vực Nam Á, nằm hoàn toàn trên dãy Himalaya, tiếp giáp Trung Quốc ở phía Bắc và Ấn Độ ở phía Nam, Đông, Tây. Bhutan có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy điện và du lịch.

Được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới, đất nước Bhutan là nơi có lối sống bình dị, ôn hòa khi hầu hết người dân đều theo đạo Phật.

Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck. (Ảnh: TTXVN phát)

Bhutan là một trong những quốc gia tiên phong trong việc đặt sự hạnh phúc của công dân lên hàng đầu, thay vì chỉ tập trung vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và các chỉ số kinh tế khác. Quốc gia này nổi bật với mô hình phát triển độc đáo lấy "Chỉ số Hạnh phúc quốc gia tổng thể - GNH" làm thước đo cho sự phát triển của đất nước.

GNH bao gồm 9 lĩnh vực: phúc lợi tâm lý, mức sống, quản trị tốt, sức khỏe, sức sống, cộng đồng, đa dạng văn hóa, sử dụng thời gian và khả năng phục hồi sinh thái. Chính vì vậy, chính phủ Bhutan luôn ý thức được mức độ quan trọng trong việc mang lại những điều tốt đẹp và vui vẻ cho con người. Toàn bộ chi phí cơ bản như y tế, giáo dục... đều được miễn phí ở đất nước này.

Bhutan cũng là quốc gia rất chú trọng bảo vệ môi trường và giữ gìn văn hóa truyền thống. Hiện Bhutan là quốc gia duy nhất trên thế giới có chỉ số phát thải âm. Một nửa diện tích đất nước là công viên quốc gia, khu bảo tồn. Người dân nơi đây hạnh phúc khi được sống hòa mình vào thiên nhiên. Những khu rừng tươi tốt, những cảnh quan nguyên sơ, bầu không khí trong lành là điều kiện để người Bhutan phát triển đời sống tinh thần và nuôi dưỡng hạnh phúc.

Song song với đó, chính phủ Bhutan rất coi trọng việc bảo tồn sự đa dạng của các giá trị văn hóa truyền thống của đất nước. Điều này không chỉ mang tính biểu tượng đơn thuần mà còn thấm sâu vào các chính sách kinh tế-xã hội-giáo dục.

Về đối ngoại, Bhutan có quan hệ ngoại giao tốt với Ấn Độ và các quốc gia thành viên của Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC), và dần mở rộng quan hệ song phương với các nước khu vực Đông Á và Đông Nam Á nhằm tăng cường hợp tác thương mại và phát triển.

Bhutan cũng là thành viên tích cực của Liên hợp quốc và các tổ chức quan trọng ở khu vực Nam Á và Ấn Độ Dương (như SAARC, Sáng kiến Vịnh Bengal về Hợp tác kỹ thuật và kinh tế đa ngành - BIMSTEC, Phong trào Không liên kết - NAM).

Quan hệ hữu nghị Việt Nam-Bhutan phát triển tốt đẹp

Việt Nam và Bhutan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 19/1/2012. Hai nước có quan hệ hữu nghị tốt đẹp. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Bhutan, coi Bhutan là một trong những quốc gia đi đầu trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giữ vững các chỉ số "hạnh phúc."

Trong khi đó, Bhutan luôn coi Việt Nam là một trong những nước ưu tiên để thúc đẩy quan hệ song phương cũng như mong muốn học hỏi kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao hai nước thường xuyên trao đổi điện nhân các ngày lễ quan trọng của nhau. Các chuyến trao đổi đoàn và tiếp xúc có thể kể đến như: Chủ tịch Quốc hội (Hạ viện) Bhutan Lyonpo Jigme Zangpo thăm Việt Nam và tham dự Hội nghị Khu vực châu Á-Thái Bình Dương tổ chức tại Hà Nội (tháng 9/2016); Chủ tịch Hội đồng quốc gia (Thượng viện) Bhutan Tashi Dorji thăm chính thức Việt Nam và tham dự Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 (tháng 5/2019); Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan Nguyễn Thanh Hải sang Bhutan trình Quốc thư (tháng 6/2023); Đại sứ Vương quốc Bhutan tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam Kinzang Dorji sang Việt Nam trình Quốc thư (tháng 9/2024)…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với Đại sứ Vương quốc Bhutan tại Việt Nam Kinzang Dorji đến trình Quốc thư sáng 17/9/2024. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Thời gian gần đây, hai nước nỗ lực để tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại. Kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 20.000 USD/năm. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Bhutan các mặt hàng gỗ, máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng và một số hàng hóa khác.

Việt Nam hiện có 2 dự án đầu tư tại Bhutan với tổng vốn đăng ký là 937.000 USD.

Hai nước còn nhiều tiềm năng trong hợp tác nông nghiệp, du lịch, văn hóa, giáo dục, khoa học-công nghệ, chuyển đổi số và phát triển xanh. Hiện hai bên đang xem xét thiết lập cơ chế tham vấn giữa hai Bộ Ngoại giao và ký kết một số thỏa thuận làm nền tảng hợp tác như Hiệp định hợp tác dịch vụ hàng không, Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan hàng không dân dụng.

Bhutan mong muốn nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam như nông sản, hàng tiêu dùng, may mặc, thực phẩm, điện tử…, khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Đặc khu kinh tế Gelephu Mindfulness City của Bhutan và mở rộng hợp tác kết nối, du lịch, tâm linh, văn hóa, Phật giáo… giữa hai nước.

Hiện hãng hàng không Vietjet đã tổ chức một số chuyến bay theo dạng chuyên cơ chở khách du lịch đến Bhutan theo tuyến chuyên biệt; hãng hàng không Bhutan Airlines cũng có kế hoạch khai thác đường bay thẳng vào thời điểm du lịch cao điểm.

Trên các diễn đàn đa phương, hai nước thường xuyên phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau và tiếp tục tăng cường hợp tác, đặc biệt là Liên hợp quốc, Liên minh Nghị viện Thế giới (AIPA), Hội đồng Nghị viện châu Á (APA)... cũng như trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Trên nền tảng quan hệ hữu nghị tốt đẹp, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu từ ngày 18 đến 22/8/2025 là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong quan hệ hai nước.

Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Bhutan đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam tại khu vực; đồng thời thể hiện sự coi trọng của Việt Nam với Bhutan. Việt Nam luôn mong muốn thúc đẩy quan hệ với các nước khu vực Nam Á, trong đó có Bhutan.

Chuyến thăm nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu và hiệu quả, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, nông nghiệp và phát triển xanh, du lịch bền vững, văn hóa, tôn giáo, hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết dự kiến, trong chuyến thăm, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck sẽ hội đàm với Chủ tịch nước Lương Cường, hội kiến với Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và tham dự một số hoạt động quan trọng khác./.

