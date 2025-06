Đưa quan hệ Việt Nam-New Zealand phát triển vững mạnh

Tối 19/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán New Zealand tại Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-New Zealand (19/6/1975-19/6/2025).

Tới dự và phát biểu lễ kỷ niệm, thay mặt Chính phủ Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn bày tỏ sự cảm ơn trân trọng tới các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước đã góp phần vun đắp cho tình hữu nghị Việt Nam-New Zealand trong suốt 50 năm qua.

Bộ trưởng nêu rõ quan hệ Việt Nam-New Zealand đã có sự phát triển toàn diện, sâu sắc trên tất cả các kênh và các cấp. Hai nước tuy cách xa nhau về địa lý nhưng ngày nay đã trở nên gần gũi và gắn kết hơn bao giờ hết.

“Chúng ta đều là những quốc gia yêu chuộng hòa bình, coi trọng phát triển bền vững, đề cao giá trị của sự hài hòa giữa thiên nhiên và con người, đặt con người làm trung tâm của sự phát triển,” Bộ trưởng nhấn mạnh.

Cách đây 50 năm khi Việt Nam vừa giành được độc lập, thống nhất đất nước, New Zealand là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.

Đầu những năm 1990, New Zealand cũng là nước đầu tiên hỗ trợ đào tạo tiếng Anh cho cán bộ trung ương của Việt Nam thông qua chương trình ELTO, giúp Việt Nam đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế. Nửa thế kỷ qua, quan hệ Việt Nam-New Zealand đã không ngừng được vun đắp, củng cố và phát triển toàn diện, với những bước tiến dài vượt bậc.

Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2009, Đối tác Chiến lược vào năm 2020 và vào tháng 2 năm nay, chính thức trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện - mức độ quan hệ cao nhất mà Việt Nam thiết lập với một nước.

Theo Bộ trưởng, New Zealand hiện là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam trong khu vực với tin cậy chính trị cao, hợp tác quốc phòng-an ninh tin cậy và chặt chẽ, hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư ngày càng rộng mở, các lĩnh vực hợp tác chủ chốt như nông nghiệp, giáo dục, khoa học công nghệ và ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục được đẩy mạnh.

Kim ngạch thương mại hai chiều tăng đều qua các năm, từ 300 triệu USD năm 2009, đến nay đã tăng gấp hơn 4 lần (đạt hơn 1,3 tỷ USD). Hợp tác trong các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, nông nghiệp, lao động, ứng phó biến đổi khí hậu… ngày càng được mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

“Việt Nam đánh giá rất cao và chân thành cảm ơn Chính phủ New Zealand đã hỗ trợ ODA cho Việt Nam, qua đó góp phần quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của chúng tôi,” Bộ trưởng chia sẻ.

Những năm gần đây, giao lưu nhân dân giữa hai nước diễn ra ngày càng sôi động, góp phần gia tăng tình cảm nồng ấm, sự đan xen văn hóa và gắn kết. Hợp tác giáo dục là điểm sáng của quan hệ song phương. Hơn 600 cán bộ nguồn của Việt Nam đã được đào tạo tiếng Anh và chuyên môn tại New Zealand từ năm 1992 đến nay. New Zealand đang trở thành địa điểm du học yêu thích học sinh, sinh viên Việt Nam... Bộ trưởng khẳng định đây là những tiền đề tốt đẹp để quan hệ Việt Nam và New Zealand phát triển vững mạnh trong tương lai.

Trên bình diện quốc tế, Việt Nam và New Zealand luôn ủng hộ lẫn nhau, chia sẻ tầm nhìn về hòa bình, phát triển bền vững, cam kết vì một khu vực châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và thịnh vượng.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford phát biểu tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Tại lễ kỷ niệm, Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford nhấn mạnh, suốt 50 năm qua, hai quốc gia đã cùng nhau không ngừng vun đắp cho tình hữu nghị, sự hợp tác và hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc. Hạt giống được gieo trồng từ 50 năm trước đây, giờ đã vươn mình thành cây đại thụ, với rễ sâu, cành chắc.

Theo Đại sứ, Việt Nam và New Zealand đang xây dựng quan hệ đối tác sâu sắc và lâu dài, trên nền tảng những lợi ích chung, các cách tiếp cận tương đồng trong các vấn đề quốc tế và sự tôn trọng luật pháp quốc tế.

"Chúng ta hiểu những thế mạnh của hai nước đều có tính chất bổ sung cho nhau và tin rằng sự hợp tác sâu rộng sẽ giúp tăng cường hiểu biết văn hóa, bồi đắp niềm tin, mang lại thịnh vượng và đóng góp vào ổn định khu vực," Đại sứ khẳng định./.

