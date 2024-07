'Gã khổng lồ' viễn thông Nhật tăng cường sử dụng công nghệ AI

Softbank cùng với các đối tác đầu tư vào Avatar In - một công ty khởi nghiệp phát triển robot liên kết. (Nguồn: nikkei)

Ngày 18/7, “gã khổng lồ” viễn thông Nhật Bản - Softbank thông báo đã cùng với các đối tác đầu tư tổng cộng 3,7 tỷ yen (23,5 triệu USD) vào Avatar In - một công ty khởi nghiệp phát triển robot liên kết với Tập đoàn ANA (ANAHD).

Softbank và Avatar Inn sẽ hợp tác để cung cấp “Dịch vụ khách hàng” sử dụng robot trang bị trí tuệ nhân tạo (AI) cho các ngành đang thiếu hụt lao động.

Ngoài Softbank, các công ty đã đầu tư vào Avatar Inn bao gồm Omron Ventures, San-ai Obbli, Fuyo Sogo Lease, Ngân hàng Mizuho và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Trust.

Kết hợp với các khoản đầu tư từ ANA, Ngân hàng Phát triển Nhật Bản và Ngân hàng Mitsubishi UFJ, tất cả đều là nhà đầu tư trước đó, tổng số tiền tài trợ sẽ là 7,7 tỷ yen.

Avatar In là một công ty khởi nghiệp từ ANAHD thành lập năm 2020 và đang phát triển robot “Newme.” Newme được trang bị bánh xe và có thể di chuyển tự do. Robot có màn hình hiển thị khuôn mặt người thật và có thể hướng dẫn, cũng như thực hiện dịch vụ khách hàng từ xa.

Avatar In sẽ chuyển đổi các kỹ năng và bí quyết của nhân lực trong tất cả các ngành thành dữ liệu sử dụng AI, đưa vào New Me, sau đó cung cấp “Dịch vụ khách hàng sử dụng robot” cho các ngành đang thiếu lao động.

SoftBank sẽ xem xét cung cấp cho Avatar In công nghệ như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), nền tảng của AI tạo sinh và sẽ hỗ trợ phát triển AI tiên tiến có thể xử lý nhiều dữ liệu khác nhau cùng một lúc. Công ty cũng cung cấp mạng tiêu chuẩn truyền thông tốc độ cao 5G./.

SoftBank 'săn tìm' những thỏa thuận mới trong lĩnh vực AI Hai nguồn tin thân cận cho biết Nhà sáng lập kiêm Giám đốc Điều hành (CEO) của SoftBank Masayoshi Son đang muốn đầu tư hàng chục tỷ USD vào lĩnh vực AI sau khi hoàn tất đợt IPO của Arm.