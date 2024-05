Gần 1,8 triệu khách qua các cảng hàng không trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Hành khách làm thủ tục bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã đón gần 1,8 triệu hành khách trong giai đoạn phục vụ cao điểm lễ 30/4-1/5 vừa qua.

Theo đó, trong giai đoạn nghỉ lễ từ ngày 26/4-1/5/2024, tổng sản lượng khai thác trên toàn mạng cảng hàng không trực thuộc ACV ghi nhận là 11.039 lượt cất, hạ cánh (trong đó sản lượng khai thác quốc tế đạt 4.118 lượt, tăng 17,19% so với cùng kỳ 2023). Trong tổng sản lượng gần 1,8 triệu hành khách, có 667.631 khách quốc tế, tăng 31,16% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không cũng ghi nhận sự tăng trưởng ở cả nội địa và quốc tế, lần lượt đạt 7.331 tấn, tăng 18,81% và 13.964 tấn, tăng 7,61% so với cùng kỳ năm 2023.

"Biện pháp tăng cường an ninh cấp độ 1 được áp dụng tại hai cảng hàng không lớn nhất nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn và chất lượng phục vụ hành khách đi lại," lãnh đạo ACV cho hay.

Vào các dịp cao điểm, ACV đều chỉ đạo các cảng hàng không xây dựng kế hoạch chi tiết phục vụ cao điểm, áp dụng nhiều phương án nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ. Các ứng dụng công nghệ thông tin được ACV tăng cường nhằm chủ động trong công tác phân bổ nhân lực và trang thiết bị phục vụ như áp dụng mô hình phối hợp ra quyết định (A-CDM) tại một số cảng hàng không trọng điểm, nâng cao hiệu quả trong hoạt động điều hành giai đoạn cao điểm.

Một số cảng đã vận hành thử nghiệm thành công thu phí tự động không dừng giúp các phương tiện có thẻ ETC thoát ly nhanh; kết hợp với biện pháp tăng cường kiểm soát an ninh, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng hoạt động tại cảng hàng không; hoạt động điều tiết, hướng dẫn, phân làn giao thông diễn ra thông suốt... tạo không gian di chuyển thông thoáng, hạn chế ở mức thấp nhất hiện tượng ùn ứ cục bộ tại nhà ga.

Cùng với lực lượng nhân viên tại các cảng hàng không, gần 7.000 cán bộ, kỹ sư công nhân cùng hàng ngàn trang thiết bị, máy móc vẫn tất bật làm việc tại công trường xây dựng Nhà ga hành khách T3, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất và công trường dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành, với tinh thần "vượt nắng vượt khó ", thi công "xuyên lễ, xuyên Tết", bám sát công trường để các dự án kịp về đích theo đúng tiến độ./.