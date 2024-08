Gần 20.000 người di cư vượt biển đến Anh trên những chiếc thuyền quá tải

Tổng số người di cư đến Anh hiện đạt 19.820 người, đáng chú ý, số lượng người trên mỗi thuyền đã tăng gấp 3 lần so với năm 2021, phản ánh sự liều lĩnh ngày càng tăng của người di cư.

Người di cư nỗ lực băng qua Eo biển Manche từ Gravelines, Pháp để sang Anh ngày 26/4/2024. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại London, gần 20.000 người di cư đã mạo hiểm vượt biển đến Anh từ đầu năm 2024, với xu hướng ngày càng liều lĩnh khi sử dụng thuyền quá tải.

Ngày 27/8, Lực lượng Biên phòng Anh đã chặn 8 thuyền chở 526 người di cư trên eo biển Manche, mỗi chiếc đã bị nhồi nhét tới gần 66 người - một kỷ lục mới về tình trạng quá tải.

Đây là ngày có số lượng người di cư cao thứ 5 trong năm, sau các ngày cao nhất là 18/6 (882 người), 1/5 (711 người), 11/8 (703 người) và 10/4 (534 người).

Tổng số người di cư đến Anh hiện đạt 19.820 người, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 21% so với năm 2022. Dự kiến con số này sẽ vượt 20.000 vào ngày 28/8 do điều kiện thời tiết thuận lợi.

Đáng chú ý, số lượng người trên mỗi thuyền đã tăng gấp 3 lần so với năm 2021, phản ánh sự liều lĩnh ngày càng tăng của người di cư và thủ đoạn của những kẻ buôn người.

Tình trạng này đã dẫn đến ít nhất 25 trường hợp tử vong kể từ đầu năm, chủ yếu do đuối nước và ngạt thở./.

