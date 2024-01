Gắn biển các công trình kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu

Sáng 2/1, kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu, lãnh đạo tỉnh tổ chức Lễ gắn biển một số công trình; trong đó có Nhà truyền thống Khu Di tích Lịch sử Bản Lướt, huyện Than Uyên.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu và huyện Than Uyên thực hiện nghi lễ gắn biển công trình Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên. (Ảnh: TTXVN phát)

Chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (1/1/2004-1/1/2024), ngày 2/1, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ gắn biển các công trình trên địa bàn.

Các dự án, công trình chào mừng kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu gồm Nhà truyền thống Khu di tích lịch sử Bản Lướt xã Mường Kim, huyện Than Uyên; Khu lâm viên thành phố Lai Châu; Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu; Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu)-Bát Xát (tỉnh Lào Cai).

Nhà truyền thống Khu di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim (huyện Than Uyên) là công trình được sửa chữa nâng cấp, mở rộng từ khuôn viên Nhà văn hóa bản Lướt thành Nhà truyền thống Khu Di tích Lịch sử bản Lướt với tổng mức đầu tư 9 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Than Uyên thực hiện.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Than Uyên Nguyễn Văn Thăng cho biết công trình đưa vào sử dụng nhằm phát huy và bảo tồn giá trị lịch sử nơi thành lập Chi bộ đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Lai Châu. Đây là công trình có ý nghĩa chính trị, góp phần tuyên truyền, giáo dục lịch sử địa phương, giúp mọi người khắc sâu những giá trị lịch sử, củng cố lòng tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, là địa chỉ đỏ, điểm đến tham quan của du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu thực hiện nghi lễ gắn biển Khu liện hợp thể thao tỉnh Lai Châu. (Ảnh: TTXVN phát)

Công trình Khu lâm viên thành phố Lai Châu được triển khai thực hiện nhằm từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư, khách du lịch, tạo không gian sinh hoạt cộng đồng.

Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu được triển khai thực hiện nhằm xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng điều kiện tổ chức các sự kiện thể dục thể thao lớn của tỉnh và khu vực; đồng thời từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng đô thị văn minh, hiện đại. Dự án gồm 3 khu (Khu A, B, C), khởi công từ tháng 6/2022, dự kiến hoàn thành tháng 12/2024. Đến nay, Khu A đã cơ bản hoàn thành, Khu B và C đang thực hiện.

Công trình Nhà thi đấu Thể dục-Thể thao Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu được khởi công từ tháng 6/2018, hoàn thành giai đoạn 1 vào tháng 12/2020. Giai đoạn 2 được khởi công vào tháng 7/2023 và hoàn thành tháng 11/2023. Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, hoạt động thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe cho công chức viên chức lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Dự án đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu)-Bát Xát (tỉnh Lào Cai) được triển khai nhằm từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, kết nối hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế biên mậu; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần tra, bảo vệ biên giới, đảm bảo quốc phòng-an ninh. Tuyến đường được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp VI miền núi với tổng chiều dài hơn 20km, đến nay dự án đã hoàn thành.

Phát biểu tại Lễ gắn biển các công trình, dự án, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương nhấn mạnh các dự án Khu lâm viên thành phố Lai Châu, Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu là những điểm nhấn quan trọng của thành phố Lai Châu sau 20 năm chia tách, thành lập; tạo cảnh quan, môi trường phục vụ các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch cho người dân và du khách trong đó có hoạt động thể thao với quy mô lớn của tỉnh.

Dự án Đường hành lang biên giới đoạn Phong Thổ (tỉnh Lai Châu)-Bát Xát (tỉnh Lào Cai) là công trình phục vụ cho việc tuần tra, bảo vệ biên giới, đảm bảo quốc phòng-an ninh; đồng thời khai thác, phát triển các điểm du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái xã Sin Suối Hồ, đường đá cổ Pavi, phát triển các sản phẩm du lịch khám phá, trải nghiệm đặc sắc là thế mạnh của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu Lê Văn Lương đề nghị các địa phương, cơ quan được giao nhận tài sản và vận hành công trình sớm ban hành hoặc tham mưu ban hành các nội quy, quy chế, cơ chế quản lý, vận hành để phát huy tốt nhất hiệu quả của dự án; quản lý tốt tài sản được giao nhận./.

