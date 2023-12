Ghi dấu ấn đẹp với người dân Nam Sudan về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ

Trong nhiệm kỳ công tác, Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4 đã thu dung điều trị cho 1.468 lượt bệnh nhân, trong đó, 100% bệnh nhân đến điều trị đều an toàn và tạo ấn tượng tốt đẹp.

Lãnh đạo Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam cùng đại diện các cơ quan Bộ Quốc phòng, Tùy viên Quốc phòng Australia tại Việt Nam và thân nhân, gia đình cùng cán bộ, y, bác sỹ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Là đơn vị bệnh viện thứ tư của Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4 của Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác sau hơn một năm thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNMISS (Nam Sudan), nhận được sự đánh giá cao của phái bộ và lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Kết thúc nhiệm kỳ, tập thể Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4 cùng với 5 cá nhân đã được Tư lệnh Lực lượng Quân sự Phái bộ tặng Bằng khen, vì những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trên các cương vị, chức trách được giao, qua đó góp phần không nhỏ lan tỏa hình ảnh và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên trường quốc tế.

Kể từ khi tách ra từ Cộng hòa Sudan vào năm 2011, nước Cộng hòa Nam Sudan đã phải ứng phó với nạn bạo lực, thiên tai, bất ổn kinh tế và xung đột chính trị, quân sự; khiến hàng chục nghìn người dân thiệt mạng và hơn 2 triệu người phải di tản.

Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 báo công dâng Bác Ngày 14/9, Cục Gìn giữ Hòa bình tổ chức Lễ Báo công dâng Bác về những thành tích của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 và Đội Công binh số 1 vừa kết thúc nhiệm kỳ công tác tại UNMISS và UNISFA.

Phái bộ UNMISS là phái bộ gìn giữ hòa bình lớn nhất của Liên hợp quốc với tổng số gần 18.000 nhân viên, gồm lực lượng dân sự, quân và cảnh sát.

Ngân sách tài chính cho hoạt động hàng năm chiếm 1/5 ngân sách của Liên hợp quốc cho hoạt động này.

Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4 thường xuyên nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, Học viện Quân y và sự phối hợp đồng bộ của các cơ quan liên quan.

Cán bộ, nhân viên của Bệnh viện được tuyển chọn kỹ lưỡng từ nhiều đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, là những quân nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4 đã được tham dự các khóa huấn luyện trong và ngoài nước về ngoại ngữ, chuyên môn quân y, huấn luyện tiền triển khai, huấn luyện quân sự, thể lực... qua đó trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết đối với nhiệm vụ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại các địa bàn phái bộ.

Các quân nhân của đơn vị luôn xác định rõ trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn tốt và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của Liên hợp quốc.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ Hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) cho biết trong nhiệm kỳ công tác, Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4 đã thu dung điều trị cho 1.468 lượt bệnh nhân là nhân viên Liên hợp quốc và người dân địa phương, đảm bảo đúng quy trình; trong đó, 100% bệnh nhân đến điều trị đều an toàn và tạo ấn tượng tốt đẹp.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Bệnh viện đã xử lý thành công nhiều ca cấp cứu y tế phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao; cấp cứu và xử trí thành công nhiều ca bệnh nội khoa nặng, đặc biệt mổ thành công một ca sản có thai ở tuần thứ 38.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng đánh giá đây là một sự cố gắng rất lớn của các tập thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 4.

Đồng thời, Bệnh viện đã áp dụng điều trị bằng biện pháp y học cổ truyền, điều trị kết hợp giữ đông y và tây y, vật lý trị liệu đối với 150 bệnh nhân, được lực lượng tại phái bộ đánh giá rất cao; làm tốt công tác vệ sinh phòng dịch; chủ động xây dựng các kế hoạch phòng, chống dịch và tham mưu cho Chỉ huy Phái bộ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, sốt rét, bệnh đậu mùa khỉ, Ebola...

Về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn, Đại tá Phạm Mạnh Thắng cho rằng tập thể Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4 đã đảm bảo an toàn về người và trang thiết bị, thường xuyên tập huấn sử dụng thành thạo các trang thiết bị có trong biên chế, đồng thời đã xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đơn vị và bảo đảm nhiệm kỳ công tác thành công tốt đẹp.

Trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền, đối ngoại và dân vận, quán triệt nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4 đã tổ chức thành lập các tổ tuyên truyền và đi vào hoạt động có hiệu quả, kịp thời phản ánh, cập nhật các hoạt động công tác tuyên truyền tại địa bàn và các hoạt động tuyên truyền trong nước.

Bệnh viện đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, khám chữa bệnh cho người dân địa phương, hỗ trợ các vật tư trang thiết bị y tế gồm 500 khẩu trang y tế, 300 lọ nước sát khuẩn; dạy trẻ em học, tìm hiểu văn hóa Việt Nam, làm đồ chơi truyền thống Việt Nam, trồng cây xanh cho các trường học, bệnh viện, làng bản và khu vực đóng quân, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp; tặng sách vở, giấy viết, bút, mực, đồ chơi, quần áo... cho học sinh địa phương, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị.

Trước hiệu quả và sức lan tỏa từ những hoạt động dân vận của Bệnh viện Dã chiến Cấp 2 số 4, Bệnh viện đã được lãnh đạo các cơ quan của Liên hợp quốc, Chỉ huy Phái bộ và chỉ huy các đơn vị bạn đến thăm, gửi thư khen, thư cảm ơn./.