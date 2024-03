Giả danh Interpol để chiếm đoạt tài sản của du khách nước ngoài

Hai đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 19/3, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết sau khi tiếp nhận vụ việc từ Công an phường Hàng Trống (Hoàn Kiếm) về vụ việc 2 người nước ngoài giả danh Interpol đe dọa chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, đơn vị tiếp tục phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội điều tra mở rộng, củng cố tài liệu xử lý các nghi phạm theo quy định.

Vào khoảng 12 giờ 30 ngày 12/3, Tổ công tác của Công an phường Hàng Trống khi tuần tra đến khu vực phố Hàng Thiếc thì phát hiện hai người đàn ông nước ngoài đi xe môtô nhãn hiệu Honda Vision màu đỏ mận, biển kiểm soát 29S6-196.32 có biểu hiện nghi vấn nên tổ chức mật phục, theo dõi.

Khi đến trước số 43 Hàng Thiếc (Hàng Trống), đối tượng ngồi sau nhảy xuống xe chặn một khách du lịch nước ngoài lại, giơ ra một chiếc thẻ cứng.

Không xác định được đối tượng nói gì. Sau đó, vị khách du lịch lấy hộ chiếu và ví tiền đưa cho đối tượng kia xem.

Nam du khách bị đối tượng lấy hộ chiếu và ví tiền được xác định là anh Mohammad Iftakhar Hossian Khan, sinh năm 1978, quốc tịch Bangladesh.

Theo tường trình của anh Mohammad, trong lúc đang đi bộ trên phố Hàng Thiếc thì bị người đàn ông chặn lại, giơ thẻ “POLICE,” giao tiếp bằng tiếng Anh và tự xưng là Interpol.

Đối tượng yêu cầu anh Mohammad đưa hộ chiếu và ví tiền để kiểm tra.

Do đang ở nước ngoài, không nắm được luật và cũng vì lo lắng, hoảng sợ nên nạn nhân đã đưa toàn bộ giấy tờ, tài sản cho người trên.

Rất may, vụ việc bị Công an phường Hàng Trống phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Sau khi thu thập thông tin, Công an phường Hàng Trống yêu cầu các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

Công an phường Hàng Trống làm rõ hai đối tượng nghi vấn chiếm đoạt tài sản là Abdul Aziz (sinh năm 1969, quốc tịch Pakistan) và Jahanbakhsh Ghiasi (sinh năm 1974, quốc tịch Iran).

Kiểm tra người đối tượng Ghiasi, Công an phường thu giữ một thẻ “POLICE” London (Anh) có tên và ảnh của đối tượng Abdul Aziz. Đây chính là tấm thẻ được Ghisia giơ ra và tự nhận mình là Interpol để kiểm tra du khách nước ngoài đi một mình.

Aziz khai nhận tấm thẻ này đối tượng làm ở Bangkok (Thái Lan) với giá 500 bath, mục đích để đe dọa các du khách nước ngoài rồi chiếm đoạt tài sản của họ.

Qua đấu tranh khai thác mở rộng, Ghiasi khai nhận cùng với thủ đoạn trên, vào hồi 12 giờ 20 phút ngày 11/3, hai đối tượng đã chặn một nam du khách người Ấn Độ tại 13 Hàng Gai, Hoàn Kiếm (Hà Nội), yêu cầu đưa hộ chiếu và ví tiền để kiểm tra.

Ghiasi đã chiếm đoạt 10 triệu đồng gồm 20 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng.

Sau đó, Ghiasi đuổi du khách Ấn Độ đi và lên xe cùng Abdul Aziz bỏ đi. Ghiasi chia cho Abdul Aziz 4 triệu đồng, giữ lại 6 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Cơ quan điều tra đã rà soát và xác định du khách người Ấn Độ bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản là anh Pradhap Kakkappan (sinh năm 1998) và mời nạn nhân đến làm việc. Đối chiếu hình ảnh, anh Pradhap nhận ra Ghiasi là kẻ chiếm đoạt tiền của mình.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được cùng lời khai các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cưỡng đoạt tài sản và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Abdul Aziz và Jahanbakhsh Ghiasi./.