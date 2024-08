Giải mã cơn sốt xây hầm trú ẩn siêu xa xỉ của giới nhà giàu

Phòng chiếu phim nằm trong một hầm trú ẩn cao cấp do SHH thiết kế. (Nguồn: CNN)

Hầm trú ẩn thường được nhắc tới như điểm đến cuối cùng để người ta tìm tới trong các tình huống khẩn cấp, như chiến tranh, thảm họa. Tuy nhiên, khái niệm này vẫn là chưa đủ đối với giới nhà giàu: họ không chỉ muốn sống sót mà còn muốn có cuộc sống tiện nghi, tốt đẹp sau thảm họa. Đây là lý do nhiều bất động sản cao cấp, ít nhất là ở Mỹ, đã có các căn hầm trú ẩn hạng sang, trang bị nhiều công nghệ cao. Tại một số trường hợp đặc biệt, toàn bộ ngôi nhà đã được biến đổi để trở thành pháo đài cỡ nhỏ.

Những pháo đài thời hiện đại

Al Corbi, người đi đầu trong lĩnh vực đảm bảo an toàn cao cấp, với tư cách là Chủ tịch và người sáng lập SAFE ( viết tắt của cụm từ Môi trường được Bọc thép và Gia cường Chiến lược), có trụ sở tại tiểu bang Virginia, Mỹ cho biết: “Chúng tôi nhận thấy tại Mỹ nhu cầu giải trí đã tăng lên. Nếu bạn có thể sống sót dưới lòng đất, chúng tôi muốn bạn được vui vẻ trong cuộc sống ấy.”

Corbi là nhân vật giúp đảm bảo an ninh cho ngôi nhà riêng cao 27 tầng của tỷ phú công nghiệp Mukesh Ambani tại Mumbai, Ấn Độ. Corbi hiện đang xây dựng một ngôi nhà khác rất to, rộng, nằm trên một khu đất rộng hơn 800.000 mét vuông có rừng, tại địa điểm không được tiết lộ ở Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN qua phần mềm Zoom, Corbi cho biết ngôi nhà này cực kỳ an toàn với các cánh cửa ra vào có thể chống lại vụ nổ lớn và cửa sổ không thể phá hủy. Hệ thống cửa cũng được trang bị công nghệ nhận diện sinh trắc học. Ngoài ra, ngôi nhà còn được bao quanh bởi một con hào sâu tới 10m và thứ duy nhất kết nối nó với bên ngoài là một câu cầu xoay.

Chưa hết ngôi nhà được trang bị các vòi rồng với lực đủ mạnh để bắn hạ máy bay trực thăng, máy bay không người lái hoặc người nhảy dù từ trên cao. Nó còn có các tấm màng chất lỏng dễ cháy, với khả năng tự động triển khai trên mặt hào và bốc cháy để tạo ra một vòng lửa phòng thủ.

“Hãy nhìn vào thời Trung cổ, khi hào nước trở thành một trong những công cụ ngăn chặn hiệu quả nhất," Corbi chia sẻ, cho biết thêm. “Nhưng hồi đó người ta không có các thiết bị bay phản lực như bây giờ."

Khách hàng của Corbi, một ông trùm kinh doanh và là fan của các môn thể thao dưới nước, đã nhận thấy con hào của mình có tác dụng kép. Ngoài việc dùng hào để phòng thủ, ông còn muốn biến nó thành đường đua dưới nước để bản thân và bạn bè sử dụng.

Theo CNN, những người rất giàu có luôn là mục tiêu của những tên trộm, những nhóm bắt cóc hay sát thủ. Giờ đây, vòng sợ hãi còn mở rộng ra thêm để bao gồm các nhà hoạt động “ăn thịt người giàu” với tư tưởng chống chủ nghĩa tư bản, thời tiết khắc nghiệt do biến đổi khí hậu, khủng bố, những sự kiện hủy diệt giống như tận thế mà ta không thể lường trước được, và dịch bệnh như đại dịch COVID-19.

Khách sạn siêu sang dưới lòng đất

Corbi cho biết khách hàng của ông không thích các thiết kế không gian an toàn hướng quá nhiều tới sự tiện dụng. Thậm chí từ 50 năm trước đây, người giàu đã muốn hầm trú ẩn của họ trông giống như các khách sạn cao cấp – cụ thể hơn là “như Ritz Carlton ở dưới lòng đất”. Nhưng ngày hôm nay, tiêu chuẩn này lại bị xem là khiêm tốn.

Ý tưởng về phòng chơi bowling trong một hầm trú ẩn do SAFE thiết kế. (Nguồn: CNN)

Nhu cầu của người giàu không bao giờ đứng yên ở một chỗ, nhất là khi họ chứng kiến thành tựu của những người giàu khác. Một số chuyên gia đã báo cáo sự gia tăng đáng kể các yêu cầu kể từ khi có tin sáng lập viên Facebook Mark Zuckerberg đang xây dựng một tổ hợp khổng lồ ở Hawaii, với thành phần gồm có một nơi trú ẩn dưới lòng đất rộng 5.000 mét vuông. Bên trong nơi trú ẩn này có một không gian để sống, một nhà máy và phòng cơ khí để giữ cho cả hệ thống hoạt động, cùng với các đường thoát hiểm. Tỷ phú Bill Gates được cho là đã xây hầm trú ẩn bên dưới tất cả các ngôi nhà mà ông sở hữu.

Graham Harris, đối tác sáng lập của SHH Architecture & Interior Design ở London (Anh), một trong những studio thiết kế nổi tiếng nhất thế giới, cho biết bản thân cũng đang đáp ứng sự thay đổi trong nhu cầu của khách hàng. Cách đây không lâu, khách hàng của Harris có xu hướng xây dựng phòng tắm trong các tư dinh chính của họ thành nơi chịu được một vụ tấn công. Theo đó, các bức tường phòng tắm sẽ được làm bằng bê tông gia cường, với các cửa an toàn được thiết kế để ẩn vào trong và hòa hợp với phong cách trang trí của ngôi nhà. Tư duy của họ là thà nhảy ngay vào cố thủ trong một phòng an toàn, còn hơn là chạy rất xa để tới hầm trú ẩn.

“Giờ thì chúng đã thực sự phát triển về kích thước và tầm vóc", Harris nói, cho biết tư duy phòng thủ đã mở rộng ra cả tư dinh, thay vì chỉ gói trong một phòng. Khách hàng giờ đã có thể lập tức kích hoạt chế độ phòng thủ bảo vệ họ chỉ bằng một chú bật công tắc đầu giường. “Chúng tôi đã triển khai thi công tại một ngôi nhà ở Highgate (khu vực thượng lưu ở phía bắc London), nơi rạp chiếu phim thực sự trở thành phòng an toàn với nguồn cung cấp không khí được lọc riêng. Phòng có các cửa an toàn, bếp nhỏ và một khu vực đầy đủ đồ có thể nuôi sống một gia đình trong hơn một tuần."

Một khách hàng khác lại biến phòng trưng bày nghệ thuật rộng 3.000 mét vuông của mình thành phòng an toàn. Để giúp những không gian như vậy luôn thoải mái, công ty sẽ lắp đặt “giếng trời” thông minh, thực tế là các hệ thống đèn trần để mô phỏng thời gian và thời tiết bên ngoài, qua đó giúp không gian dưới lòng đất ngập trong ánh sáng “tự nhiên” thay đổi liên tục.

Bể cá mập, trường bắn và trò chơi mô phỏng

Những cánh cửa và lối đi bí mật đã trở thành một điểm mới lạ để người giàu khoe với khách sau bữa tối như một tính năng an toàn quan trọng. Creative Home Engineering ở Arizona, một công ty chuyên chế tạo và lắp đặt thiết bị an toàn cho khách hàng trên toàn cầu, gần đây đã chế tạo một cánh cửa an toàn giấu sau một lò sưởi cỡ lớn. Tất cả đặt trên một bệ xoay, có thể xoay để mở ra lối vào ngầm dẫn đến một trường bắn.

Trong một ngôi nhà khác, người ta đặt vào không gian nội thật một bốt điện thoại kiểu cũ của Anh, được thiết kế để khi nhập đúng mã vào phím bấm thì cửa kính bao quanh bốt sẽ mờ đục và bức tường phía sau mở ra, để lộ một đường trượt dẫn đến tổ hợp hầm ngầm an toàn. Bên trong tổ hợp này có nhiều tiện ích giải trí như thiết bị mô phỏng lái máy bay trong không gian ảo và các bể nuôi cá mập.

Lối thoát hiểm ra biển và phòng y tế dần trở thành trang bị tiêu chuẩn trong hầm trú ẩn của giới siêu giàu. (Nguồn: CNN)

Theo Corbi, các tỷ phú luôn nhạy cảm với hiểm nguy nên thường đầu tư lớn mà không ngần ngại. Tuy nhiên giờ đây công ty đang nhận được nhiều sự quan tâm hơn từ phía giới triệu phú, những người có truyền thống dễ hài lòng với các biện pháp an ninh tiêu chuẩn. Đối với thị trường này, các căn phòng họ đang ở có thể nhanh chóng được biến thành nơi an toàn với chi phí chỉ vài nghìn đô la. Với khoảng vài trăm ngàn người khác trong nhóm này, họ có thể sử dụng lựa chọn cao cấp hơn: mua các hầm thép dạng module đúc sẵn và thả xuống khu vực lòng đất nằm dưới một ngôi nhà mới xây.

Corbi giải thích rằng với đa phần các hệ thống an toàn, ngoại trừ những hệ thống an toàn nhất, khách hàng của ông chỉ đơn giản là đang câu giờ: “Nếu kẻ xấu đột nhập vào ban đêm, chúng vẫn sẽ vào nhà thành công, nhưng không thể xâm nhập phòng ngủ. Gia đình sẽ an toàn đủ lâu để chờ cảnh sát tới."

Ở phía nhóm giàu hơn, các tỷ phú đang ngày càng hoang tưởng về những mối đe dọa với sức khỏe của họ, cho dù từ các cuộc tấn công khủng bố sinh học hay đại dịch do virus gây ra. Dịch COVID-19 đã tạo ra động lực lớn cho mảng kinh doanh này của SAFE mà vợ của Corbi là Naomi, một cựu y tá, đang dẫn đầu.

Một số hầm an toàn mà cô giám sát quá trình xây dựng được trang bị phòng y tế chất lượng cao, mang chất lượng có thể cạnh tranh với phòng phẫu thuật tại các bệnh viện tốt nhất, gồm khu khử khuẩn và kho chứa đầy đủ những loại thuốc cần thiết.

“Hãy quên bom hạt nhân đi, thứ chúng ta nên chuẩn bị là cuộc sống ngoài đời thực," Corbi nói. “Nếu tôi có một đô la để chi cho hầm trú ẩn hoặc để chuẩn bị về mặt y tế, tôi biết mình sẽ làm gì. Thời mà bạn làm một việc đơn giản là ném hộp sơ cứu vào hầm trú ẩn và nghĩ rằng thế là đủ an toàn đã qua lâu rồi"./.