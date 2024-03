Giám đốc và nhân viên Công ty Luật Thế Hệ Trẻ lãnh án vì đòi nợ kiểu khủng bố

Các đối tượng thời điểm bị Công an quận Tân Bình khởi tố, bắt giam. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 11/3, Tòa án Nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Mến (43 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, Giám đốc chi nhánh Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn Thế Hệ Trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh) 3 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cùng tội danh trên, Trần Hà Anh Thư (32 tuổi) bị tuyên 3 năm 3 tháng tù, Phạm Ngọc Thắng (29 tuổi) và Nguyễn Thị Hương Trà (30 tuổi) cùng 3 năm 2 tháng tù.

Các bị cáo Trần Phát Đạt (21 tuổi, quê tỉnh An Giang), Lê Thị Thiết (26 tuổi, quê huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi), Nguyễn Thị Huyền Anh (31 tuổi) 3 năm 1 tháng tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân quận Tân Bình, Công ty này có trụ sở chính ở thành phố Hà Nội, thành lập chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh ở đường Phạm Văn Bạch, Phường 15, quận Tân Bình, do Mến quản lý, điều hành mọi hoạt động của chi nhánh.

Chi nhánh Công ty Luật Thế Hệ Trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh dù không có chức năng thu hồi nợ nhưng lại hoạt động thu hồi nợ trái pháp luật, có phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể.

Mến được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu. Thư là trưởng phòng thu hồi nợ, quản lý điều hành chi nhánh cùng 2 trưởng nhóm thu hồi nợ là Thắng và Trà.

Sau khi nhận dữ liệu khách hàng có khoản vay quá hạn tại ngân hàng, Thư phân chia dữ liệu cho từng thành viên trong nhóm thu hồi nợ. Các nhân viên sẽ gọi điện, nhắn tin “khủng bố” đến khách hàng, đồng thời gửi văn bản đến nơi làm việc của người vay để gây áp lực con nợ trả tiền.

Bằng những thủ đoạn trên, các đối tượng đã cưỡng đoạt số tiền hơn 483 triệu đồng của một số bị hại. Trong đó có trường hợp người vay tiền bị công ty buộc thôi việc.

Vụ đòi nợ thuê "núp bóng" Công ty Luật Pháp Việt: Đã khởi tố 60 bị can Công ty Luật TNHH Pháp Việt nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính hàng trăm nghìn hợp đồng vay tiền của khách hàng mỗi tháng rồi phân chia cho các nhân viên đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố.

Công ty Luật Thế Hệ Trẻ và chi nhánh của công ty này nhận ủy quyền của các ngân hàng như: TPBank, SeABank, LPBank, ngân hàng MSB… tiếp xúc, đàm phán, thương lượng với các khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán với bên ủy quyền để yêu cầu khách hàng thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, Công an xác định năm 2019, anh L.V.K vay của ngân hàng số tiền 100 triệu đồng; giữa năm 2020 vay thêm 100 triệu đồng và vay qua thẻ tín dụng số tiền 10 triệu đồng.

Từ thời điểm vay đến năm 2020, anh K. vẫn trả tiền khoản vay bình thường cho ngân hàng.

Tuy nhiên sau đó, do nhập viện và khó khăn tài chính nên anh K. không tiếp tục trả được tiền vay cả gốc, lãi trên 314 triệu đồng.

Thư đã phân công Huyền Anh thu hồi nợ của anh K.

Từ tháng 4/2022, anh K. nhận được nhiều cuộc gọi từ Huyền Anh với nội dung đe dọa, “khủng bố,” ép buộc anh K. phải thanh toán khoản vay trên.

Không chỉ gọi điện “khủng bố” anh K., Huyền Anh còn gửi các thông báo, thư cảnh báo, đơn đề nghị khởi kiện đến anh K. và người thân của anh.

Công an cũng xác định các bị can trên còn gửi đơn đề nghị xác minh tình trạng công tác đến nơi làm việc của anh K. để gây áp lực. Hậu quả, anh K. đã bị công ty buộc thôi việc.

Tương tự, chị V. (giáo viên một trường trung học cơ sở ở quận Tân Bình) mặc dù không vay tiền từ tổ chức nào nhưng từ tháng 7/2022, chị V. nhận được nhiều tin nhắn từ Đạt với nội dung đang nợ thẻ tín dụng ngân hàng với số tiền 100 triệu đồng và đe dọa nếu không trả sẽ bị ảnh hưởng đến gia đình, công việc tại trường.

Do không vay tiền nên chị V. không đồng ý việc trả nợ, Đạt đã soạn thảo đơn đề nghị xác minh tình trạng gửi đến trường nơi chị V. công tác để gây áp lực trả số tiền 125 triệu đồng.

Sau đó, chị V. đã đến trụ sở chi nhánh Công ty luật Thế Hệ Trẻ trên đường Phạm Văn Bạch và tại đây Thắng yêu cầu trả 100 triệu đồng cho ngân hàng.

Chị V. không đồng ý và đi về, sau đó bị Đạt điện thoại đe dọa, xúc phạm. Tương tự, Công an cũng xác định nhiều người khác là nạn nhân của các đối tượng trên.

Theo cáo trạng, với các ngân hàng có lập văn bản ủy quyền cho Công ty Luật Thế Hệ Trẻ trong quá trình đại diện cho ngân hàng làm việc với khách hàng có khoản tiền nợ thì phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Việc Công ty Luật Thế Hệ Trẻ có hành vi đe dọa, ép buộc khách hàng trả nợ thì các ngân hàng không giám sát, không biết, do đó không có cơ sở để xử lý.

Trước đó, năm 2023, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều tố giác, tin báo tội phạm của người dân về việc bị các nhóm người tự xưng là nhân viên thu hồi nợ liên tục gọi điện thoại, gửi thông tin, hình ảnh với nội dung mang tính chất khủng bố, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự lên mạng xã hội hoặc gửi đến người thân, nơi làm việc nhằm gây sức ép, đe dọa về mặt tinh thần, tạo tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc phải nộp tiền theo yêu cầu của nhóm này.

Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an quận Tân Bình phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác minh làm rõ vụ việc.../.