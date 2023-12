Hà Giang: Bắt tạm giam Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Xín Mần

Công an huyện Xín Mần (Hà Giang) ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bị can Nguyễn Văn Toản về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ."