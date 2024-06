Hà Giang: Khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác ứng phó với mưa lũ

Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Nguyễn Hải Dương trao Huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung ương Đoàn cho Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN phát)

Chiều 13/6, Công an tỉnh Hà Giang tổ chức lễ công bố quyết định khen thưởng thành tích đột xuất trong công tác ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đá và ngập úng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Trận mưa lũ lịch sử xảy ra tại Hà Giang từ đêm ngày 9 đến ngày 10/6 được nhận định lớn nhất trong vòng 30 năm qua đã khiến 3 người chết (2 bố con ở huyện Hoàng Su Phì và 1 người ở huyện Quản Bạ); trên 1.400 ngôi nhà bị ảnh hưởng (trong đó 1 nhà phải di chuyển khẩn cấp, 3 nhà bị sập hoàn toàn); gần 300ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 28,7ha ao cá của nhân nhân bị nước lũ tràn bờ; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Gần 400 chiếc ôtô và xe máy bị ngập chìm trong nước. Mưa lũ liên tiếp trong nhiều giờ cũng khiến sạt lở hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống nền các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã… Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính ban đầu trên 61 tỷ đồng.

Được sự chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang, các đơn vị đã huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sỹ dầm mình trong mưa bão, sử dụng các phương tiện như xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su cùng các phương tiện khác để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố như khu vực Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, phường Minh Khai, xã Phương Thiện hay khu vực đường Lý Tự Trọng (thành phố Hà Giang).

Công an các huyện Mèo Vạc, Vị Xuyên, Quản Bạ, Hoàng Su Phì, thành phố Hà Giang… phối hợp cùng các lực lượng chức năng và nhân dân tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp bà con sơ tán người và tài sản đến nơi ở an toàn. Bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập sâu, không để xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người.

Trong những ngày xảy ra mưa lũ, nhiều hình ảnh đẹp, tấm gương tiêu biểu vì nhân dân phục vụ, lúc dân cần, lúc dân khó có Công an của lực lượng Công an Hà Giang đã lan tỏa khắp cả nước. Đặc biệt là tấm gương của Thượng uý Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông-trật tự, Công an huyện Mèo Vạc đã dũng cảm lao ra giữa dòng nước lũ, kịp thời cứu một gia đình bị lũ cuốn trôi, được Thượng tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an biểu dương, gửi thư khen ngợi.

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang, Đại tá Phan Huy Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã biểu dương, khen ngợi sự nỗ lực, xung kích của các tập thể, cá nhân các đơn vị trong việc giúp đỡ nhân dân trong công tác ứng phó với mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất đá và ngập úng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Đại tá Phan Huy Ngọc cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ với tinh thần: Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Bên cạnh đó kịp thời biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến; tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của địa phương.

Công an các huyện, thành phố, các đơn vị cần tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống, sản xuất. Phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, ngày càng có nhiều hơn nữa những việc làm giúp nhân dân khắc phục mọi khó khăn do thiên tai, bão lũ, tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người Chiến sỹ Công an trong lòng người dân; học tập và làm theo lời dạy của Bác, góp phần giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cho 3 tập thể, 2 cá nhân; trao tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang cho 4 tập thể, 17 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giúp dân ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất đá và ngập úng trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Cùng ngày tại huyện Mèo Vạc, thừa ủy quyền Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang Nguyễn Hải Dương đã trao Huy hiệu "Tuổi trẻ dũng cảm" cho Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường, cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự, Công an huyện Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) đã có hành động dũng cảm cứu người trong tình huống nguy hiểm do mưa lũ gây ra./.

