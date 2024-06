Hà Giang khẩn trương khắc phục thiệt hại sau đợt mưa lũ lớn nhất 30 năm qua

Cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mèo Vạc cùng lực lượng dân quân khơi thông tuyến đường vào thôn Khuổi Roài, xã Tát Ngà bị cô lập do mưa lũ. (Ảnh: Hà Linh/TTXVN phát)

Mưa lũ xảy ra liên tiếp trên địa bàn tỉnh Hà Giang từ ngày 9 đến ngày 12/6 được nhận định là lớn nhất, chưa từng có ở Hà Giang trong vòng 30 năm trở lại đây.

Với phương châm “4 tại chỗ," toàn tỉnh Hà Giang đang khẩn trương hỗ trợ, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, nhất là các gia đình có người chết, gia đình chính sách, các hộ khó khăn.

Theo thống kê mới nhất, trận mưa lũ đã khiến 3 người chết (2 bố con ở huyện Hoàng Su Phì và 1 người ở huyện Quản Bạ); trên 1.400 ngôi nhà bị ảnh hưởng (trong đó 1 nhà phải di chuyển khẩn cấp, 3 nhà bị sập hoàn toàn); gần 300ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; 28,7ha ao cá bị nước lũ tràn bờ; hàng nghìn con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; gần 400 chiếc ôtô và xe máy bị ngập chìm trong nước.

Mưa lũ trong nhiều giờ cũng khiến sạt lở hàng nghìn m3 đất đá tràn xuống nền các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường liên thôn, liên xã… Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra ước tính trên 61 tỷ đồng.

Ngay sau khi mưa ngớt, lũ trên các sông, suối giảm, các địa phương trong tỉnh đã huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân di dời tài sản, sửa sang nhà cửa và thu hoạch lúa mùa; bố trí chỗ ở tạm cho các hộ bị mất nhà do mưa lũ; hỗ trợ người dân sửa chữa, dựng lại nhà ở, dọn vệ sinh môi trường, không để bùng phát dịch bệnh sau mưa lũ.

Tại thành phố Hà Giang, địa phương bị thiệt hại nặng nề trong mưa lũ, từ rạng sáng 10 đến ngày 12/6, gần 1.000 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 877 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang) và lực lượng thường trực, dân quân tự vệ của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang thực hiện việc cứu hộ, cứu nạn, dọn vệ sinh môi trường giúp người dân trên địa bàn các phường Ngọc Hà, xã Ngọc Đường, xã Phương Thiện, Trường Mầm non Sơn Ca, Trường Mầm non Hoa Mai...

Cũng trong khoảng thời gian này, khoảng 1.000 cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang sử dụng xe đặc chủng, xuồng máy, xuồng cao su cùng các phương tiện khác để cứu nạn, cứu hộ tại các điểm ngập sâu trong thành phố như trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, phường Minh Khai, xã Phương Thiện hay khu vực đường Lý Tự Trọng… sơ tán người dân và tài sản đến nơi an toàn; bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực bị ngập sâu, không để xảy ra những trường hợp thiệt hại đáng tiếc về người.

Nhân dân xã Cao Bồ, huyện Vị Xuyên, chung tay khắc phục hậu quả mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Là một trong 4 huyện vùng cao biên giới nằm ở phía Bắc của tỉnh Hà Giang, những ngày qua, huyện Mèo Vạc là một trong những huyện chịu ảnh hưởng không nhỏ của đợt mưa lũ. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến tình trạng ngập úng cục bộ xảy ra tại nhiều nơi, gây thiệt hại hoa màu, công trình phúc lợi. Tuyến đường từ trung tâm huyện Mèo Vạc đi các xã biên giới và sông Nho Quế bị hàng nghìn m3 đất đá sạt lở tràn xuống lòng đường, giao thông bị ngưng trệ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân vùng nguy cơ bị sạt lở cao, huyện Mèo Vạc đã huy động lực lượng "4 tại chỗ," di dời khẩn cấp 25 hộ dân với hơn 120 nhân khẩu thôn Khuổi Roài, thuộc xã Tát Ngà đến nơi ở an toàn. Đông đảo cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mèo Vạc đã phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn khẩn trương hỗ trợ người dân dọn dẹp nhà cửa, di dời tài sản đối với các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn.

Nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trên các tuyến đường, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hà Giang chủ động phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, các lực lượng chức năng của các huyện, thành phố khắc phục sự cố do mưa, lũ gây ra; phân luồng, đảm bảo giao thông thông suốt.

Các lực lượng ngành giao thông vận tải cũng tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt lún, đảm bảo an toàn các công trình, an toàn dân cư trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; có phương án bố trí phương tiện, thiết bị để kịp thời hỗ trợ người dân đi qua các khu vực ngập lụt.

Là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng sau trận mưa lũ, huyện Vị Xuyên có gần 200 ngôi nhà, trên 60 ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng. Tại các xã Thuận Hòa và xã Thanh Thủy của huyện này đã có 2 cây cầu treo bị lũ cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện bị hư hỏng.

Ông Hoàng Thanh Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên, cho biết Thường trực Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện đã trực tiếp xuống địa bàn các xã bị thiệt hại do mưa lũ để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả; khẩn trương hỗ trợ và sơ tán người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn; chỉ đạo các lực lượng tại chỗ hỗ trợ nhân dân sơ tán người, tài sản, san gạt bùn đất, thu hoạch hoa màu; chủ động khắc phục, sửa chữa các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Hà Giang giúp nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Giang vệ sinh môi trường sau mưa lũ. (Ảnh: TTXVN phát)

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn còn có nơi có mưa, mực nước trên các sông đã giảm dần.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn tỉnh Hà Giang chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ; thông tin kịp thời đến người dân khu vực có nguy cơ ngập lụt để chủ động phòng, tránh; chủ động có biện pháp, sẵn sàng tổ chức di dời, sơ tán khẩn cấp người dân ở hạ lưu hồ, khu vực thấp trũng, ven sông có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, sạt lở đất, lũ quét đến nơi an toàn.

Các địa phương bố trí lực lượng kiểm tra, rà soát, khơi thông dòng chảy; tổ chức canh gác, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các cầu, ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; duy trì 24/24 giờ lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác điều tiết lũ tại các hồ chứa thủy điện, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định và quy trình vận hành liên hồ chứa./.

