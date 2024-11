Hà Giang: Tiếp nhận đối tượng bị truy nã sau 5 năm lẩn trốn ra nước ngoài

Ngày 19/7/2019, Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) khởi tố vụ án, bị can, ra lệnh tạm giam Lý Văn Hùng để điều tra hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng Hùng bỏ trốn sang Trung Quốc.

Công an thành phố Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) bàn giao đối tượng Lý Văn Hùng cho lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 22/11, Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các phòng chức năng của Công an tỉnh Hà Giang, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy tiếp nhận đối tượng bị truy nã Lý Văn Hùng (sinh năm1989, trú thôn Bắc Ngàn, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên) do Công an thành phố Chương Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) trao trả.

Trước đó, ngày 19/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vị Xuyên đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam Lý Văn Hùng để điều tra, làm rõ về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên sau 5 ngày bị tạm giam, ngày 24/8/2019, Hùng đã lợi dụng sơ hở trốn khỏi nơi giam giữ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vị Xuyên xác định đối tượng đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc qua tỉnh Lạng Sơn.

Sau 5 năm kiên trì theo dõi, tháng 9/2024, nắm được thông tin Hùng bị Công an thành phố Chương Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) bắt giữ do vi phạm pháp luật nước này, Công an huyện Vị Xuyên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang chỉ đạo các phòng nghiệp vụ trao đổi với phía Công an Trung Quốc để xác minh, trao trả đối tượng bị truy nã.

Ngay sau khi tiếp nhận đối tượng bị truy nã từ Công an thành phố Chương Châu (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc), Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vị Xuyên đã thực hiện việc bắt giữ Lý Văn Hùng để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật./.

Liên tiếp bắt giữ các đối tượng bị truy nã và bán lô đề tại Kiên Giang Công an tỉnh Kiên Giang truy bắt 3 đối tượng bị truy nã Phạm Chí Cường, Hồ Bá Cao, Nguyễn Văn Cường, đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can với bà Nguyễn Thị Tinh, Mai Thị Điệp về hành vi bán số đề.