Hà Nội: 226 cây xanh gãy, đổ do ảnh hưởng trước cơn bão số 3

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, do ảnh hưởng của bão số 3, đến thời điểm 21 giờ ngày 6/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 226 cây gãy và đổ, trong đó có 91 cây đổ và 135 cây gãy cành, nghiêng.

Cây đổ trên phố Tân Mai (quận Hoàng Mai) được lực lượng chức năng dọn dẹp, thu gom. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Chiều 6/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn Hà Nội đã xảy ra mưa to gió giật mạnh khiến nhiều cây xanh bị gãy, đổ làm 5 người chết và bị thương.

Cụ thể, theo báo cáo của đơn vị chức năng thuộc Sở Xây dựng Hà Nội, đến thời điểm 21 giờ cùng ngày, trên địa bàn thành phố có 226 cây gãy và đổ, trong đó có 91 cây đổ và 135 cây gãy cành, nghiêng, tập trung chủ yếu ở quận Thanh Xuân, Long Biên, Cầu Giấy.

Đặc biệt nghiêm trọng là một cây đổ gây chết một người đi đường và một người bị thương trên đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Hoàng Mai.

Theo Công an phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội), khi hai người đang chở nhau trên xe máy mang biển kiểm soát 36B3-348-32 trên đường Nguyễn Hữu Thọ, do mưa to gió lớn, cây xanh đè lên xe máy khiến người phụ nữ tử vong, còn người nam giới bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Nạn nhân tử vong là Lê Thị Tình, sinh năm 1983 ở tại thôn Vân Thành, xã Hài Vân, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Cùng thời điểm đó, tại phố Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), mưa bão cũng làm cây gãy đổ khiến một người bị thương. Hiện lực lượng chức năng đã đưa người bị gãy chân vào viện cấp cứu. Hiện trường cây xanh bị gãy đổ đã được Công ty Công viên cây xanh Hà Nội giải tỏa xong.

Cùng ngày, trên phố Hàng Cá, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cũng do mưa bão làm sập bức tường một ngôi nhà cổ khiến hai người bị thương, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện./.

Bão số 3 gây mưa to, gió lớn quật đổ nhiều cây ở Hà Nội Chiều 6/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu có mưa to, gió giật mạnh, nhiều cây xanh bị ngã đổ.