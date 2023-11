Hà Nội: 3 người tử vong do tai nạn giao thông trong ngày 22/11

Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong ngày 22/11, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 2 người bị thương.

(Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN)

Ngoài ra, trong ngày trên địa bàn thành phố xảy ra 1 vụ cháy nhỏ ở Đống Đa; 3 vụ việc không phân loại vụ cháy ở Đông Anh, Hai Bà Trưng.

Cũng theo Công an thành phố Hà Nội, trong ngày, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 764 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 183 phương tiện, 312 bộ giấy tờ, tước 89 giấy phép lái xe; xử lý 10 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường thủy.

Lực lượng 141 phát hiện, xử lý 54 trường hợp vi phạm, trong đó có 23 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; phát hiện, bắt giữ và bàn giao 5 vụ, 5 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Công an cũng kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy 13 cơ sở; hướng dẫn 3 cơ sở tự tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy; Tổ chức 2 buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho 160 người dự.

Trong ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp nhận, xử lý 40 tin liên quan an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, gồm Tổng đài 113 tiếp nhận 36 tin liên quan an ninh, trật tự, điều động 36 lượt phương tiện, 144 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường giải quyết; phát hiện, bắt giữ và bàn giao 1 vụ, 2 đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật cho đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.

Tổng đài 114 tiếp nhận, xử lý 4 tin báo liên quan đến cháy và cứu nạn cứu hộ, điều động 8 lượt phương tiện, 51 lượt cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn cứu hộ./.