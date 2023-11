Hà Nội: Bắt giữ hai chị em ruột cầm đầu đường dây mang thai hộ

Hai chị em Trần Thị Bích Vân và Trần Thị Bích Thuận. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngày 13/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Thị Bích Thuận (sinh năm 1976) và Trần Thị Bích Vân (sinh năm 1983), cùng ở thành phố Hà Nội, để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Theo tài liệu điều tra, Tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Phương Liên tiến hành kiểm tra hành chính một ngôi nhà ở ngõ 70 Kim Hoa, phường Phương Liên phát hiện chị M. (sinh năm 1996, ở tỉnh Cà Mau) có dấu hiệu nghi vấn.

Tại cơ quan Công an, chị M. khai nhận thông qua mạng xã hội có quen biết Trần Thị Bích Thuận và nhận mang thai hộ cho khách dưới sự hướng dẫn của Thuận.

Trần Thị Bích Thuận hẹn sẽ trả cho chị M. số tiền 280 triệu đồng/lần mang thai hộ.

Mở rộng điều tra, Công an quận Đống Đa xác định Trần Thị Bích Vân (em gái của Thuận) có kết nối các cặp vợ chồng muốn tìm người mang thai hộ chi phí trọn gói là 800 triệu đồng.

Có trường hợp đã liên hệ với Vân để tìm người mang thai hộ với giá 1 tỷ đồng thai đơn và 1,5 tỷ đồng với thai đôi.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an quận Đống Đa đã bắt giữ chị em Trần Thị Bích Vân và Trần Thị Bích Thuận để điều tra về hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.