Hà Nội: Cháy nhà dân trong ngõ sâu phố Định Công Hạ

Hiện trường ngôi nhà xảy ra cháy. (Nguồn: Facebook)

Theo thông tin ban đầu, hồi 19 giờ 18 phút ngày 19/1, nhận được tin xảy ra cháy nhà dân tại số 96B ngách 99/158/26 Định Công Hạ, phường Định Công, quận Hoàng Mai (Hà Nội), Trung tâm Chỉ huy 114 Công an thành phố đã điều động Đội chữa cháy Công an quận Thanh Xuân và Đội chữa cháy Công an quận Hoàng Mai đến hiện trường tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 20 giờ 10, vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Khu vực cháy tại tầng 3 của căn nhà 3 tầng, diện tích cháy khoảng 8m2.

Đám cháy không gây cháy lan sang các nhà xung quanh.

Chủ nhà là ông Đặng Sỹ H. (sinh năm 1970) bị bỏng nhẹ ở tay do tham gia chữa cháy.

Thiệt hại về tài sản hiện đang được thống kê./.