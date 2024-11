Hà Nội: Điều tra vụ Chủ tịch công ty địa ốc chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn

Từ năm 2021 đến năm 2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hoàng Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về việc hứa hẹn môi giới mua đất tại dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách.

Đối tượng Hoành Văn Thành.(Nguồn: Báo mới)

Ngày 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại thành phố Hà Nội, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 979 ngày 11/10 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội.

Trước đó, ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế), Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và ngày 17/10 ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Thành (sinh năm 1983; nơi cư trú xóm 5, thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc và Đầu tư Thành Công về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra cơ quan Công an xác định, từ năm 2021 đến năm 2023, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hoàng Văn Thành đã đưa ra thông tin gian dối về việc hứa hẹn môi giới mua đất tại dự án Khu dân cư mới phía Tây thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách (Hải Dương) và dự án xây dựng nhà ở cán bộ chiến sỹ công an huyện Đông Anh để khách hàng tin tưởng giao tiền đặt cọc sau đó chiếm đoạt với số tiền đặc biệt lớn.

Theo Công an thành phố Hà Nội, để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thông báo ai bị Hoàng Văn Thành chiếm đoạt tài sản thông qua phương thức, thủ đoạn nêu trên đến trình báo tại Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội để được hướng dẫn, giải quyết./.

Hà Nội: Bắt hai đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản Sau khi quen biết qua ứng dụng hẹn hò và tạo được sự tin tưởng với chị M, đối tượng Phạm Văn Dũng (sinh năm 1981) đã giả danh cán bộ công an lừa chị chuyển 100 triệu đồng.