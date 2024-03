Hà Nội: Điều tra vụ việc 18 thanh niên ẩu đả, gây mất an ninh tại ngã tư Lò Đúc

Qua trình điều tra, cơ quan công an xác định nguyên nhân ban đầu là do va chạm, hai nhóm thanh niên mâu thuẫn dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến đường Phố Huế-Nguyễn Công Trứ-Thi Sách-Lò Đúc.

Một trong hai nhóm đối tượng tại cơ quan công an. (Nguồn: Công an thành phố Hà Nội)

Ngày 5/3, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan đến nhóm đối tượng đánh nhau, gây mất an ninh trật tự tại khu vực ngã tư Lò Đúc thuộc phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội), Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Hai Bà Trưng cùng Công an phường Phạm Đình Hổ đã làm rõ 18 đối tượng, thuộc hai nhóm thanh niên có liên quan tham gia vào vụ việc trên.

Các đối tượng đều trong độ tuổi từ 15-19 tuổi.

Qua trình điều tra, cơ quan công an xác định, nguyên nhân ban đầu là do va chạm, hai nhóm thanh niên mâu thuẫn dẫn đến đuổi đánh nhau qua một số tuyến đường Phố Huế-Nguyễn Công Trứ-Thi Sách-Lò Đúc.

Hiện, Công an quận Hai Bà Trưng tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 3/3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nhóm thanh, thiếu niên có hành vi hành hung hai nam thanh niên khác. Địa điểm xảy ra sự việc nằm ngay đoạn ngã tư phố Lò Đúc thuộc phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo clip ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, một nhóm thanh niên cầm ghế nhựa, xẻng... lao vào đuổi đánh hai nam thanh niên khác. Đáng chú ý, sau khi một nam thanh niên bị đánh gục xuống đất, một người trong nhóm hành hung đã dùng xẻng tiếp tục tấn công nạn nhân.

Một người khác trong nhóm tiếp tục dùng gậy, đuổi đánh một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm khác, sau đó cả nhóm người trên cũng lao vào tấn công nam thanh niên đội mũ bảo hiểm.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã tiếp cận hiện trường để điều tra, làm rõ./.

