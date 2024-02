Hà Nội: Đột kích căn hộ chung cư Ecodream, phát hiện 11 đối tượng đang "bay lắc"

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy CATP Hà Nội phối hợp Công an huyện Thanh Trì vừa kiểm tra, phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong chung cư Ecodream.

Nhóm đối tượng tụ tập sử dụng ma túy. (Nguồn: An ninh Thủ đô)

Ngày 1/2, Đội 2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an xã Tân Triều, Công an Huyện Thanh Trì tiến hành kiểm tra, phát hiện 11 người trong căn hộ thuộc tòa B, chung cư Eco Dream (Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh Công an thành phố Hà Nội đang thực hiện hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 5,963 gram Ketamine; 1 đĩa sứ màu trắng; 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền 20.000 đồng; 1 túi nilong dính Ketamine, 1 loa bluetooth, 2 đèn nháy cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Kết quả xét nghiệm nhanh ma túy cho thấy 11/11 người dương tính với ma túy tổng hợp (Methamphetamine, Ketamine, MDMA).

Vụ việc đang được cơ quan công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò, hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của các đối tượng.

Trước đó, ngày 22/1, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Công an phường Cửa Đông tiến hành kiểm tra căn hộ trên phố Hàng Điếu thuộc địa phận phường Cửa Đông (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong phòng có 7 người (gồm 4 nam, 3 nữ) có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ là các viên nén màu ghi và chất bột màu ghi là ma túy “thuốc lắc,” thảo mộc khô là ma túy cần sa để sử dụng.

Ngay sau đó, lực lượng công an lập biên bản tạm giữ, niêm phong tang vật và đưa tất cả các đối tượng cùng tang vật về trụ sở để xác minh làm rõ. Kết quả giám định số tang vật thu giữ là 0,978 gram MDMA, 2,413 gram cần sa.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm tạm giữ 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 1 đối tượng để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan công an khẩn trương điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật./.

9 án tử hình trong đường dây mua bán, vận chuyển hơn 105kg ma túy Chỉ trong vòng gần một năm, Mậu chỉ đạo tay chân thực hiện 4 vụ mua bán trái phép chất ma túy, với tổng khối lượng hơn 105kg, trong đó có gần 93kg ma túy đá, 8,3kg heroin và hơn 3,8kg ma túy tổng hợp.