Hà Nội được vinh danh ở 2 hạng mục giải thưởng hàng đầu của Tripadvisor

Theo bảng xếp hạng Điểm đến tốt nhất do người dùng bình chọn năm 2023 do Tripadvisor công bố, Hà Nội xếp thứ 17 trong danh sách các thành phố phổ biến nhất với khách du lịch quốc tế.

Nền tảng đánh giá du lịch nổi tiếng toàn cầu Tripadvisor vừa công bố bảng xếp hạng Travelers' Choice Best of the Best Destinations (Điểm đến tốt nhất do người dùng bình chọn) năm 2023.

Hà Nội xếp thứ 17 trong danh sách các thành phố phổ biến nhất với khách du lịch quốc tế.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng được nhắc tên trong hạng mục “Điểm đến ẩm thực tốt nhất” với vị trí số 3. Các địa chỉ ẩm thực phổ biến tại Hà Nội với người dùng Tripadvisor có thể kể đến như bún chả Hương Liên, càphê Giảng, chả cá Thăng Long, phở Lý Quốc Sư./.