Năm 2024, Hà Nội phấn đấu đón 25,6 triệu lượt khách du lịch

Năm 2024, ngành du lịch Thủ đô đặt mục tiêu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2024 đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với ước năm 2023.

Năm 2023, du lịch Hà Nội đã phục hồi mạnh mẽ, với nhiều kết quả vượt chỉ tiêu ban đầu.

Tổng lượng khách du lịch đến Hà Nội đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022 (tăng 9,1% so với kế hoạch, tương đương 83% kết quả năm 2019).

Trong số này, có 4 triệu lượt khách quốc tế (có 2,82 triệu khách có lưu trú), tăng 266,7% so với năm 2022 (tăng 33,3% so với kế hoạch, tương đương 57% kết quả năm 2019).

Năm 2024, ngành du lịch Thủ đô đặt mục tiêu phấn đấu số lượng khách du lịch đến Hà Nội năm 2024 đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với ước năm 2023. Trong đó, có 5 triệu lượt khách quốc tế (3,2 triệu khách có lưu trú), tăng 25% so với ước thực hiện năm 2023 và 21,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 7,5% so với ước thực hiện năm 2023./.

Hà Nội đón 402.000 lượt khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2024 Theo đại diện một số điểm du lịch di tích, bảo tàng, công viên, khu sinh thái, nghỉ dưỡng du lịch trên địa bàn Hà Nội, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, số lượng khách tham quan tăng cao.