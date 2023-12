Hà Nội: Tăng trưởng khách du lịch quốc tế ấn tượng nhất trong năm 2023

Du khách quốc tế trên xe xích lô đi tham quan phố cổ, Hồ Hoàn Kiếm. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Sở Du lịch Hà Nội, năm 2023, tổng lượng khách du lịch đến Thủ đô ước đạt 24 triệu lượt, tăng 27% so với năm 2022 (tăng 9,1% so với kế hoạch, tương đương 83% kết quả năm 2019).

Trong số đó, khách quốc tế đạt 4 triệu lượt, tăng 266,7% so với năm 2022 (tăng 33,3% so với kế hoạch, tương đương 57% kết quả năm 2019); khách nội địa đạt 20 triệu lượt, tăng 16,3% so với năm 2022 (tăng 5% so với kế hoạch, tương đương 91% kết quả năm 2019).

Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 87,65 nghìn tỷ đồng, tăng 45,5% so với năm 2022 (tăng 13,83% so với kế hoạch, tương đương 84,4% kết quả năm 2019).

Trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, ngành du lịch Thủ đô vẫn có sự phục hồi ấn tượng và đạt được kết quả tích cực. Tất cả các chỉ tiêu phát triển của ngành đều có mức tăng trưởng mạnh mẽ so với năm 2022 và vượt kế hoạch đề ra; đặc biệt, chỉ tiêu về tăng trưởng khách du lịch quốc tế có mức tăng ấn tượng nhất.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết công tác phát triển du lịch tại Hà Nội được triển khai đồng bộ với nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp bao gồm: tập trung phát triển các điểm đến, xây dựng các tour, nhóm sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, tổ chức đa dạng các hoạt động du lịch sôi nổi, thu hút sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước.

Du khách quốc tế tham quan Ngôi nhà Di sản (87 Mã Mây, Hoàn Kiếm). (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Ngành Du lịch Thủ đô đổi mới các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực, Chuyển đổi Số trong quản lý du lịch. Qua đó, Hà Nội đã giới thiệu được nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, được du khách trong và ngoài nước đánh giá cao.

Đặc biệt, trong năm 2023, ngành Du lịch Hà Nội đã xây dựng nhiều tour, sản phẩm du lịch văn hóa trải nghiệm gắn với du lịch đêm trên cơ sở khai thác các giá trị văn hóa truyền thống.

Sở Du lịch cho ra mắt 15 sản phẩm du lịch đêm hấp dẫn, tạo ấn tượng tốt đối với du khách. Ngành tổ chức một số chương trình, nội dung nhằm phát triển các sản phẩm du lịch là thế mạnh của Hà Nội như Du lịch ẩm thực, du lịch MICE (du lịch kết hợp sự kiện, hội họp...), du lịch chăm sóc sức khỏe…

Sở phối hợp với các quận, huyện, các doanh nghiệp du lịch xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm mới gắn với di sản, di tích, làng nghề theo tuyến Trung tâm Hà Nội-Thanh Trì-Thường Tín-Phú Xuyên, tuyến Trung tâm Hà Nội-Thanh Oai-Ứng Hòa-Mỹ Đức, tuyến Trung tâm Hà Nội-Sơn Tây-Ba Vì.

Đồng thời, ngành tiếp tục phát triển sản phẩm du lịch đường sông kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, sông Đuống, hoàn thiện tuyến du lịch Chương Dương Độ-Bát Tràng-đền thờ Chử Đồng Tử, tiến tới mở rộng tuyến du lịch từ bến Chương Dương Độ đi khu vực Sơn Tây, Ba Vì.

Trong năm 2023, Hà Nội tiếp tục được các tổ chức, chuyên gia, chuyên trang, tạp chí du lịch uy tín đánh giá cao về mức độ hấp dẫn du lịch. Đặc biệt, Hà Nội vinh dự được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới trao các giải: "Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á," "Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu châu Á cho kỳ nghỉ ngắn ngày," "Cơ quan quản lý du lịch thành phố hàng đầu châu Á."

Bên cạnh đó, thành phố Hà Nội lần đầu tiên được nhận giải thưởng "Điểm đến thành phố Golf tốt nhất thế giới" từ Tổ chức Giải thưởng Golf thế giới.

Hà Nội có 48/103 nhà hàng được Michelin Guide - Cẩm nang ẩm thực danh giá nhất thế giới - tuyển chọn, trong đó có 3 nhà hàng đạt 1 sao Michelin.

Trang TripAdvisor bình chọn Hà Nội đứng thứ 17/25 địa danh nổi tiểng để đi du lịch, đứng 3/20 trong danh sách 20 điểm đến cho người mê ẩm thực.

Cũng theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, năm 2024, thành phố sẽ tạo bước tăng trưởng phát triển toàn diện du lịch để đạt cả về quy mô và chất lượng dịch vụ, số lượng và chất lượng khách du lịch đảm bảo tính bền vững, giữ vững vai trò là trung tâm du lịch lớn của cả nước.

Hơn 4 triệu lượt khách quốc tế đến Hà Nội trong năm 2023 Một trong những thành tựu nổi bật của ngành Du lịch Hà Nội năm 2023 là lượng khách du lịch quốc tế tăng đột biến với hơn 4 triệu lượt, tăng 1 triệu lượt so với mục tiêu đề ra của cả năm.

Thành phố phấn đấu đón lượng khách du lịch đạt khoảng 26,5 triệu lượt khách, tăng 10,4% so với năm 2023; trong đó gồm 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 25% so với năm 2023 và 21,5% triệu lượt khách nội địa, tăng 7,5% so với năm 2023.

Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 99,77 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2023./.