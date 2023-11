Đà Nẵng đón nhiều đoàn khách du lịch quốc tế bằng tàu biển

Tàu Zhao Shang Yi Dun đưa hơn 700 khách du lịch cập cảng Tiên Sa. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 30/11, tàu biển Zhao Shang Yi Dun, quốc tịch Trung Quốc đã đưa hơn 700 khách du lịch cập cảng Tiên Sa đến tham quan du lịch thành phố Đà Nẵng.

Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Tiên Sa đã triển khai thực hiện các thủ tục nhập cảnh nhanh chóng, tạo mọi điều kiện cho khách xuống tàu đi tham quan thành phố.

Các du khách xuống tàu lên xe ôtô trung chuyển đi tham quan Bảo tàng Chăm, chợ Hàn; Khu Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn, Làng đá Non nước, Trung tâm Thương mại Vincom, chùa Linh Ứng…

Đà Nẵng thu hút khách du lịch từ các thị trường quốc tế tiềm năng Đà Nẵng tăng cường chuyên đề về du lịch MICE và golf trong quảng bá xúc tiến nhằm đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, thu hút nguồn khách có mức chi tiêu cao.

Để bảo đảm an toàn cho du khách trong quá trình tham quan, Sở Du lịch Đà Nẵng đã có công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu về việc bảo đảm môi trường du lịch, an ninh, an toàn trong các thời điểm đón khách du lịch tàu biển và quy trình đón, phục vụ tàu biển đưa khách du lịch quốc tế đến Đà Nẵng; thực hiện nghiêm túc các quy định về đón trả khách; bảo đảm an ninh trật tự và triển khai công tác chống đeo bám, chèo kéo khách.

Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Tiên Sa làm thủ tục nhập cảnh cho du khách. (Ảnh: TTXVN)

Sau chuyến cập cảng này, tàu biển Zhao Shang Yi Dun dự kiến sẽ có 10 chuyến tiếp theo cập cảng Tiên Sa đưa khách đến du lịch thành phố Đà Nẵng trong dịp cuối năm 2023 và đầu năm 2024 với khoảng 7.000 khách du lịch.

Trước đó vào đầu tháng 11/2023 thành phố Đà Nẵng cũng liên tiếp đón nhiều chuyến tàu biển của các nước trên thế giới như tàu biển Resorts World One và tàu Silver Whisper cập cảng, đưa hàng nghìn khách đến tham quan du lịch Đà Nẵng./.