Hà Nội: Giảm án cho đối tượng xông vào trụ sở công an chửi bới, đấm cán bộ

Tòa án xác định Ngô Thị Hường tự ý xông vào trụ sở Công an quận Cầu Giấy chửi bới, đấm cán bộ dù được giải thích cần xuất trình giấy tờ cá nhân, liên hệ làm việc.

Ngày 28/3, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Ngô Thị Hường (sinh năm 1977, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Chống người thi hành công vụ."

Hường là đối tượng đã tự ý xông vào trụ sở Công an quận Cầu Giấy, chửi bới, đấm cán bộ Công an ngay tại trụ sở Công an hồi giữa năm 2023.

Trước đó, ngày 9/1/2024, Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên phạt bị cáo Hường 12 tháng tù. Sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Hường đã làm đơn kháng cáo kêu oan, đề nghị Tòa cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm, tuyên trả tự do cho mình.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hường khai đã cho bạn vay tiền nhưng bị chiếm đoạt, bị cáo cần đòi lại số tiền này để trả nợ mua nhà trong Thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Hường nhiều lần làm việc tại cơ quan tố tụng Trung ương, nhưng lại được hướng dẫn về làm việc tại Công an quận Cầu Giấy. Hường cho rằng bị cáo không đánh Công an như bản án sơ thẩm kết luận.

Theo bản án sơ thẩm, ngày 23/5/2023, thượng úy Nguyễn Duy Khánh, Công an quận Cầu Giấy, được phân công thực hiện nhiệm vụ trực ban tại trụ sở. Đồng chí Khánh mặc cảnh phục, phù hiệu theo quy định.

Khoảng 9 giờ 40 cùng ngày, Ngô Thị Hường đến và đi vào trong phòng trực ban nên anh Khánh hỏi có việc gì, đồng thời đề nghị đưa giấy tờ cá nhân. Hường đáp: “Tao không có, tao không phải xuất trình với mày” rồi ngồi tại khu vực ghế chờ trong phòng trực ban.

Sau đó, Hường chửi bới, nói to làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ trực ban hình sự tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm và những người đến trụ sở Công an quận làm việc.

Hơn 40 phút sau, Hường mở cửa phòng trực ban và tự ý chạy vào bên trong sảnh trụ sở nên anh Khánh chạy theo, giữ lại và giải thích cần liên hệ làm việc. Bị cáo quay về phòng trực ban, lấy điện thoại ra quay video và hỏi lý do không cho mình vào trong trụ sở. Thượng úy Khánh giải thích cần có lịch hẹn và cán bộ ra đón vào làm việc, nhưng bị cáo Hường chửi bới rồi sau đó chạy vào trong Công an quận, nói: “Mày không cho vào thì tao tự vào."

Cơ quan tố tụng xác định, do Hường cố tình chống đối nên phải có 3 cán bộ cảnh sát khác phải can thiệp gồm các anh Nguyễn Công Trung, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Tiến Dũng. Họ bị Hường chửi bới, xô đẩy, đấm đá. Hường sau đó bị bắt giữ, lập biên bản phạm tội quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Hường không hợp tác làm việc, không ký vào biên bản, không hợp tác lăn vân tay làm trích lục tiền án, tiền sự.

Sau khi xem xét nội dung vụ án, Tòa cấp phúc thẩm cho rằng đủ căn cứ xác định bị cáo Hường phạm tội “Chống người thi hành công vụ," bản án sơ thẩm đã tuyên đúng người, đúng tội.

Tuy nhiên, Hội đồng Xét xử phúc thẩm cũng đánh giá mức án 12 tháng tù cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo Hường là nghiêm khắc nên Tòa cấp phúc thẩm đã quyết định giảm án cho bị cáo Ngô Thị Hường còn 10 tháng 5 ngày tù, bằng thời gian tạm giam./.

