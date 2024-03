Thái Nguyên: Đối tượng say xỉn chống người thi hành công vụ lĩnh án 13 tháng tù

Bị cáo Trần Văn Bắc tại phiên tòa. (Nguồn: Báo Thái Nguyên)

Ngày 15/3, tại thị trấn Hùng Sơn, Tòa án Nhân dân huyện Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) mở phiên tòa xét xử lưu động và tuyên án phạt bị cáo Trần Văn Bắc (sinh năm 1974, trú xóm Yên Thái, xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) 13 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ,” theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ 50 ngày 11/2/2024 , Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thái Nguyên) phối hợp với Công an huyện Đại Từ đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại Km151+800 Quốc lộ 37 (đoạn thuộc tổ dân phố An Long, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ), phát hiện Trần Văn Bắc điều khiển xe môtô 20 R1-3246 lưu thông trên Quốc lộ 37 theo chiều Thái Nguyên-Tuyên Quang, không đội mũ bảo hiểm.

Lực lượng chức năng đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên Bắc không chấp hành và điều khiển xe môtô quay đầu định bỏ chạy.

Tổ công tác đã kịp thời dừng xe; qua kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở của Bắc là 0,716 mg/lít khí thở.

Khi được lực lượng chức năng yêu cầu ký tên xác nhận vào phiếu kiểm tra nồng độ cồn, Bắc đã to tiếng, thể hiện thái độ không chấp hành và không ký vào phiếu kiểm tra.

Sau nhiều lần giải thích, tuyên truyền và yêu cầu của lực lượng chức năng, Bắc vẫn không chấp hành.

Tổ công tác đã tiến hành tạm giữ, niêm phong chiếc xe môtô của đối tượng, chuyển lên xe lên thùng xe ôtô chuyên dụng để đưa về Công an huyện Đại Từ.

Bất ngờ, Bắc lao tới dùng hai tay cầm vào giá để hàng phía sau của xe môtô kéo giật lại; đồng thời xô đẩy các thành viên trong Tổ công tác.

Hành vi này đã làm xe môtô của Bắc bị đổ xuống đường, khiến một người trong Tổ công tác bị ngã và một người bị rách trang phục.

Tổ công tác đã khống chế và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Bắc về hành vi “Chống người thi hành công vụ;” đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng, vật chứng về Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đại Từ để giải quyết theo thẩm quyền.

Ngoài điều khiển phương tiện xe môtô không đội mũ bảo hiểm và trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở, ngày 11/2, Trần Văn Bắc còn có các hành vi vi phạm khác gồm: không có Giấy phép lái xe, không mang theo Giấy đăng ký xe môtô, xe máy, không có Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự./.

