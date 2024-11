Hà Nội triệt phá đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn "khí cười"

Tối 23/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá, bóc gỡ đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ các đối tượng chủ mưu.

Tối 23/11, Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa triệt phá, bóc gỡ đường dây nhập lậu, tiêu thụ hàng nghìn tấn khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam, bắt giữ các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Tuấn Linh (sinh năm 1987; hộ khẩu thường trú Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) cùng đồng bọn có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh khí N2O tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại DCMC Việt Nam (Công ty DCMC; địa chỉ: Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo lãnh đạo Công an thành phố và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an thành phố tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, vô hiệu hóa.

Ngày 7/11, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đồng loạt tiến hành triệu tập 26 đối tượng và khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật gồm 129,3 tấn nguyên liệu khí N2O; 14 hệ thống máy móc, thiết bị san chiết khí; 2 máy bơm khí; 610 kg viên nén khí N2O; 71.668 chai khí thành phẩm; 6.586 vỏ bình khí; 50 kg vỏ bóng; nhiều điện thoại di động, máy tính cá nhân…; tạm giữ 23,17 tỷ đồng cùng 9.300 USD liên quan đến hoạt động phạm tội.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định Nguyễn Tuấn Linh đã bàn bạc với Phạm Minh Giang (sinh năm 1986; hộ khẩu thường trú: Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội), Đặng Huy Hiển (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú: Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội), Chu Bích Ngọc (sinh năm 1986; hộ khẩu thường trú: Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội) thành lập Công ty DCMC và Công ty Tam Mộc (địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Prime Centrer, 53 Quang Trung, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội; nhà máy san chiết khí tại Tân Tiến, Văn Giang, Hưng Yên) với mục đích nhập khẩu khí N2O từ nước ngoài về Việt Nam để bán lại cho một số doanh nghiệp rồi từ đó tiêu thụ đến các đối tượng, cơ sở kinh doanh quán bar, pub, vũ trường...

Công ty DCMC do Hoàng Bùi Khanh (sinh năm: 1985; hộ khẩu thường trú: phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội) làm Giám đốc từ năm 2019 đến tháng 11/2022; Đặng Huy Hiển làm Giám đốc từ tháng 12/2022 đến tháng 3/2024 và Phạm Minh Giang làm Giám đốc từ tháng 3/2024 đến nay.

Từ năm 2019 đến ngày 6/11/2024, Công ty DCMC mở 364 tờ khai nhập khẩu nguyên liệu khí N2O khai báo là phụ gia thực phẩm (tổng khối lượng 7.338 tấn khí N2O; trị giá 5.282.814 USD tương đương khoảng 126,8 tỷ đồng). Sau đó, thuê vận chuyển về kho của Công ty Tam Mộc tại Hưng Yên hoặc kho của Công ty DCMC tại Bắc Ninh.

Số khí N2O nhập khẩu về chủ yếu được Công ty DCMC bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Royal Gas (Công ty Royal Gas có trụ sở: Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng; sau đó đổi tên thành Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm sạch Sóng Biển) thông qua đối tượng Nguyễn Thị Hiền (sinh năm 1976; hộ khẩu thường trú: Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng) và Nguyễn Lương Hà (sinh năm 1984; hộ khẩu thường trú: Mộc Châu, Sơn La; là Giám đốc Công ty Royal Gas, hiện đang thi hành án tại Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an và là đối tượng có Lệnh truy nã quốc tế của Cảnh sát Séc về hành vi sản xuất ma túy, chất hướng thần); hoặc bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Sản xuất dịch vụ thương mại xuất nhập khẩu Tấn Lộc (Công ty Tấn Lộc có trụ sở: Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Giá bán khí N2O của Công ty DCMC với Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc khoảng từ 60.000 - 130.000 đồng/kg nhưng chỉ ghi giá bán từ 20.000 - 30.000 đồng/kg trong hợp đồng kinh tế và chỉ xuất hóa đơn một phần đối với số lượng hàng hóa đã bán nhằm che giấu doanh thu.

Sau khi mua khí N2O từ Công ty DCMC, Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc tiến hành san chiết khí N2O bán lại cho một số khách hàng cá nhân để tiêu thụ vào các vũ trường, quán bar, pub, karaoke…, phục vụ cho mục đích vui chơi giải trí (bóng cười) của giới trẻ.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội xác định: Từ năm 2022 đến nay, Công ty DCMC đã kê khai hải quan việc nhập khẩu khoảng 6.190 tấn khí N2O, trị giá khoảng 108,3 tỷ đồng với mục đích sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm (làm phụ gia).

Tuy nhiên, Công ty DCMC không thực hiện đúng như khai báo, chỉ sử dụng số lượng ít vào mục đích sản xuất, kinh doanh thực phẩm và đã bán khoảng 4.327 tấn (trên 70% tổng số lượng khí N2O nhập khẩu) cho Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc và hợp thực hóa bằng việc xuất khống hóa đơn bán hàng cho khách hàng cá nhân không có quan hệ mua bán với Công ty DCMC; số khí còn lại, Công ty DCMC bán lại cho một số doanh nghiệp ở nước ngoài.

Đồng thời, trên thực tế Công ty Royal Gas và Công ty Tấn Lộc đã trả cho Công ty DCMC khoảng 260 tỷ đồng nhưng Công ty DCMC chỉ kê khai thuế với số tiền khoảng 115,13 tỷ đồng; còn lại để ngoài sổ sách, không kê khai thuế; ước tính trong 2 năm 2022 và 2023, các đối tượng đã gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền khoảng 23,73 tỷ đồng.

Theo Công an thành phố Hà Nội, lợi dụng chính sách mở của pháp luật khai báo nhập khẩu khí N2O là phụ gia thực phẩm, các đối tượng đã tổ chức đường dây nhập lậu hàng nghìn tấn N2O từ nước ngoài về Việt Nam để phục vụ mục đích vui chơi giải trí trong một thời gian dài, thu lời bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây ra hệ lụy không nhỏ trong giới trẻ hiện nay.

Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi, che dấu, tiêu hủy tài liệu quan trọng về hành vi phạm tội nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, với tinh thần chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, quyết tâm cao độ, đồng lòng dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, sự phối hợp hiệp đồng của các Cục nghiệp vụ và Công an thành phố đã bóc gỡ, triệt phá, bắt giữ được các đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây, chặt đứt nguồn cung cấp khí N2O vào trong nước theo tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an “bắt cả đường dây, không bắt khúc giữa”, “làm một vụ cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực.”

Ngày 19/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Linh, Phạm Minh Giang, Đặng Huy Hiển về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Chu Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hiền về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Hoàng Bùi Khanh về tội Buôn lậu.

Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh hóa chất đã, đang, sẽ có ý định lợi dụng sơ hở trong chính sách pháp luật của nhà nước trong việc nhập khẩu khí N2O để phạm tội nhằm mục đích kinh doanh trái phép khí N2O để kiếm lời bất chính.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

