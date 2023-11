Hà Nội: Truy tố đối tượng lừa đảo giải quyết đền bù giải phóng mặt bằng

07/10/2023 17:59

Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Mạnh Quyền - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Y dược LanQ và Phạm Văn Cách - Chủ tịch Hội đồng quản trị.