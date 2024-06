Hà Tĩnh: Bắt giữ nhóm đối tượng đòi nợ thuê, cưỡng đoạt hơn 1 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Ngày 11/6, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng Công an thị xã Kỳ Anh, Công an thành phố Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa bắt giữ 6 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm: Rong Xin (41 tuổi), quốc tịch Trung Quốc và vợ là Trần Thị Phương (35 tuổi), trú tại phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh; Đinh Trần Tuấn Anh (22 tuổi), trú tại xã Hương Trà, huyện Hương Khê; Phan Văn Hanh (32 tuổi), trú tại xã Kim Đồng, huyện Tràng Định (Lạng Sơn); Đinh Xuân Hùng (19 tuổi), trú tại phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh và Nguyễn Hoài Nam (33 tuổi), trú tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh về tội “cưỡng đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Tĩnh đã phê chuẩn quyết định.

Theo thông tin điều tra, do mâu thuẫn nợ nần trong làm ăn, Zhou Dazhang cho rằng ông Jiang Hao nợ mình số tiền khoảng 52 tỷ đồng.

Biết ông Jiang Hao đang sinh sống tại Khu Công nghiệp Formosa (Hà Tĩnh), Zhou Dazhang đã liên hệ với Rong Xin trú tại thị xã Kỳ Anh, nhờ Rong Xin đòi nợ và hai bên thống nhất nếu đòi được nợ từ Jiang Hao, sẽ trích cho Rong Xin 20% trên tổng số tiền nợ.

Tối 28/5, cả nhóm Rong Xin đã gặp ông Jiang Hao tại một nhà hàng trên địa bàn phường Kỳ Liên; ép buộc, khống chế ông Jiang Hao lên xe, đưa đến một căn nhà hoang tại địa bàn xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh và đánh đập, đe dọa, ép phải trả 196.000 nhân dân tệ (khoảng 697,76 triệu đồng) nhưng ông Jiang Hao không đồng ý.

Thấy ông Jiang Hao không hợp tác, các đối tượng đưa ông Jiang Hao đến một khách sạn trên địa bàn phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh giam giữ và tiếp tục đe dọa.

Đến sáng 29/5, ông Jiang Hao buộc phải chuyển tổng cộng 1.096.000 nhân dân tệ (khoảng 1,054 tỷ đồng) vào các tài khoản do các đối tượng cung cấp. Sau khi nhận được tiền, Zhou Dazhang đã về Trung Quốc, còn vợ chồng Trần Thị Phương, Rong Xin đi du lịch tại tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) phối hợp cơ quan chức năng xác minh điều tra và bắt giữ các đối tượng.

Cơ quan công an tiếp tục hoàn thành các hồ sơ liên quan để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật./.

