Hạ viện Mỹ thông qua dự luật quốc phòng trị giá gần 900 tỷ USD

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ ngày 10/9 đã thông qua dự luật chính sách quốc phòng, trị giá 892,6 tỷ USD, sau khi phe Cộng hòa chiếm đa số bác bỏ việc đưa ra bỏ phiếu các đề xuất nhằm hạn chế quyền của chính quyền Tổng thống Donald Trump trong việc triển khai quân đội trong nước.

Bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ nhiều nghị sỹ Dân chủ, dự luật được thông qua với 231 phiếu thuận và 196 phiếu chống.

Tiếp theo, Hạ viện sẽ chờ Thượng viện thông qua phiên bản dự luật riêng trước khi bắt đầu quá trình “hội nghị” để dung hòa hai văn bản, dự kiến bỏ phiếu cuối cùng vào cuối mùa Thu này.

Về tổng thể, dự luật của Hạ viện tập trung vào cải cách quy trình mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc, vốn bị đánh giá là rườm rà, kém hiệu quả và khiến ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ suy yếu.

Văn bản cũng gồm một số nội dung nhận được đồng thuận lưỡng đảng, như gia hạn chương trình viện trợ an ninh dài hạn cho Ukraine và tăng gần 3,8% lương cho quân nhân.

Trước đó, vào đầu mùa Hè, Quốc hội đã phê chuẩn một gói tài trợ quân sự bổ sung trị giá 150 tỷ USD trong khuôn khổ gói cắt giảm thuế và chăm sóc y tế của Tổng thống Trump, vốn gồm nhiều hạng mục thường xuất hiện trong ngân sách quốc phòng thường niên.

Tuy nhiên, các dự luật chi tiêu khác của Quốc hội hiện vẫn trong quá trình đàm phán, nhằm tránh nguy cơ chính phủ phải đóng cửa vào cuối tháng.

Các điều khoản được Hạ viện thông qua ngày 10/9 bao gồm hủy bỏ các ủy quyền sử dụng vũ lực quân sự ban hành năm 1991 và 2002 (cho Chiến tranh vùng Vịnh lần thứ nhất và Chiến tranh Iraq), đồng thời cấm chương trình bảo hiểm y tế quân sự Tricare chi trả cho dịch vụ chăm sóc chuyển đổi giới tính.

Nhiều khả năng các điều khoản này sẽ bị loại bỏ trong quá trình dung hòa với phiên bản của Thượng viện, nơi bắt đầu tranh luận trong tuần hiện tại.

Năm nay, phe Cộng hòa đưa ra ít sửa đổi liên quan đến các vấn đề này hơn, chủ yếu vì chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện nhiều biện pháp mà họ mong muốn, trong đó có việc chấm dứt các sáng kiến về đa dạng, công bằng và hòa nhập trong lực lượng vũ trang./.

