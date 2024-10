Hải Dương: Gần 10.000m2 nhà xưởng của 2 doanh nghiệp bị ngọn lửa thiêu rụi

Vụ cháy tại nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Phát T&T ở xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương rất may không gây thiệt hại về người.

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: TTXVN phát)

Đến 8 giờ sáng 22/10, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phun nước để tránh ngọn lửa tái bùng phát trở lại, sau khi đám cháy tại nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Phát T&T (ở thôn Dưỡng Mông, xã Ngũ Phúc, huyện Kim Thành) được dập tắt.

Vụ cháy khiến kho xưởng của 2 doanh nghiệp với diện tích khoảng 10.000 m2 và các nguyên liệu, máy móc, thiết bị bị cháy rụi, đổ sập hoàn toàn.

Hiện chưa thống kê được thiệt hại về tài sản nhưng rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 20 giờ ngày 21/10, xảy ra cháy tại nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Thương mại Thành Phát T&T (Công ty Thành Phát T&T).

Ngọn lửa bùng phát từ dãy nhà xưởng chứa các loại phế liệu của công ty. Khi phát hiện cháy, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng chức năng, máy móc, phương tiện khẩn trương dập lửa.

Tuy nhiên, do nhà xưởng chứa nhiều tấn phế liệu như vải vụn, nhựa, da … cùng với thời tiết hanh khô khiến ngọn lửa bùng phát mạnh và cháy lan sang dãy nhà xưởng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tân Cường Phong (đang hoạt động sản xuất các sản phẩm thớt nhựa…) ở bên cạnh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Hải Dương) đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Công an huyện Kim Thành, Công an xã Ngũ Phúc và các lực lượng chức năng của địa phương khẩn trương khoanh vùng, khống chế ngọn lửa.

Đến khoảng 2 giờ ngày 22/10, lực lượng chức năng đã khống chế được ngọn lửa và dập tắt đám cháy.

Khu xưởng của Công ty Thành Phát có diện tích khoảng 5.000m2. Trước đó, Công ty Thành Phát đã bị các cơ quan chức năng huyện Kim Thành xử phạt do không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy; các cơ quan chức năng đã đình chỉ hoạt động của công ty và yêu cầu di chuyển máy móc, thiết bị ra khỏi khu vực nhà xưởng.

Còn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công nghiệp Tân Cường Phong đảm bảo đủ các điều kiện phòng cháy, chữa cháy và đang được phép hoạt động sản xuất.

Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy./.

