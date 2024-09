Hải Dương: Trưởng Công an xã kịp thời cứu một bé trai 4 tuổi bị đuối nước

Thiếu tá Trần Hải Đường, Trưởng Công an xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành. (Nguồn: Công an tỉnh Hải Dương)

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, khoảng gần 11 giờ sáng 12/9, một bé trai 4 tuổi bị đuối nước đã kịp thời được phát hiện và cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, trong quá trình tuần lưu kiểm tra hệ thống đê phòng, chống lụt bão, Thiếu tá Trần Hải Đường, Trưởng Công an xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành phát hiện một bé trai đang bị đuối nước tại khu vực Đầm Nái, xã Tam Kỳ.

Thiếu tá Trần Hải Đường đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường, đưa được cháu bé vào bờ, sơ cứu và đưa bé đến Trạm Y tế xã Tam Kỳ.

Đại diện Ủy ban nhân dân xã Tam Kỳ cho biết tại Trạm Y tế xã, bé trai đã được các y, bác sỹ cấp cứu, cho thở ôxy và qua cơn nguy kịch. Sức khỏe cháu bé đã ổn định và sau đó được gia đình đón về chăm sóc.

Cháu bé là con của một gia đình ở thôn Tình Thủy, xã An Hòa, huyện An Dương, Hải Phòng đi chơi cùng anh trai không may gặp tai nạn, rất may thời điểm đó trời tạnh mưa và nước chưa lên cao.

Trước đó, Công an phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn đã kịp thời cứu 3 người dân bị thương trong bão số 3, gồm trường hợp bà Vũ Thị T., anh Vũ Văn T. cùng trú khu dân cư Tống Buồng và ông Vũ Văn M. ở khu dân cư Nhất Sơn. Những người bị nạn đã được đưa đến Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn cấp cứu. Sức khỏe các trường hợp này đã ổn định./.

